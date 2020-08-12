美國駐北京大使館換徽標 「中國」不見了！

和官方微博同步，美國駐北京大使館推特昨晚也更換新的徽章，去除「中國」兩字，只留「北京」。許多大陸網友在微博上留言，看明白了刪除了「中國」兩字，「去中國化」意圖明顯。這是美國「一中各表」的新玩法嗎？

有網友認為，美國更換新的徽標，肯定有政治意涵。可能會有：「美國駐華大使館.台北」嗎？胡錫進（環球時報總編輯）要一語成讖了。還有網友說，這是暴風驟雨將至，如同明日之北京？

有網友稱，在外交中，用一個國家的首都來代指、代稱，通常的暗意是指該國的政權，即執政黨，暗含的意思就是，對這個政權的不尊重，將該執政者與其領導下的人民、國家進行切割。這種稱呼甚至有一種「你這個政權不長久」的挑釁意味，即對你的合法性進行言語示威，

也有網友認為，應該把中國駐美國大使館中的「美國」英文字去掉，以其之人道還其人之身；還有網友認為，「新的徽章很醜，看起來像給他自己送花圈」。

還有網友稱，「萬變不離其宗，美國的不擇手段終極目標是要肢解中國！」「鷹頭頂上代表各個州的聯綁不再熠熠生輝了，自由民主的燈塔已經熄滅。中國已冉冉升起，北京不用再在後面特意標註中國了，因為地球人都知道。藍底白字換成白底黑字，意味著美國不再以藍色星球全人類的福祉為標榜，而僅以其國內的黑白和諧為己任。」