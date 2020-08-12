壹傳媒股價兩天暴漲11倍 港媒指有台資介入

壹傳媒創辦人黎智英10日被捕後，壹傳媒股價突然暴漲，兩天累計瘋漲11倍。星島日報指出，「市場盛傳壹傳媒身價暴漲的背後，有台灣資本入市吸納。」但報導也稱，此一消息未獲證實，也有市場人士認為這項傳聞並不合理。

針對壹傳媒近日股價和成交量大幅上揚，在收到大量查詢及公眾對事件的關注後，香港證監會也於11日晚間發表聲明提醒，鑑於該股出現異常升幅，投資者在買賣壹傳媒股份時應格外審慎。

壹傳媒股價11日一度急漲逾6倍，儘管收盤時升幅收斂，報港幣1.1元，但漲幅仍達331%，且全日成交額暴增至港幣42.65億元，僅次騰訊和美團點評，成為當天港股成交額第三大個股。

壹傳媒股價本周一、二累計漲幅高達11倍，其市值一度突破港幣41億元，超越電視廣播（TVB）的38.8億元市值，遙遙領先香港其他媒體。

不過，壹傳媒財務狀況並不佳，不僅已連續五年虧損，且資產負債表也不理想，借貸金額遠高於現金流量。分析師均認為，壹傳媒當前股價沒有基本面支撐。

星島日報指出，壹傳媒股價一飛沖天背後的力量引起關注。報導稱，10日該股交投最活躍多為中資券商，但11日市場又傳出主力買家為台灣資本，甚至聲稱反送中抗爭前壹傳媒就慣用此一手法輸送資金。

但也有市場人士反駁此一猜測並不合情理，因為壹傳媒並不值當前股價，而且在二手市場買進，只是在協助其他股東套現，無助於改善壹傳媒的財務狀況。