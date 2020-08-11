美國駐中國大使館悄然改變微博頭像 去掉中國兩字

8月11日，美國駐中國大使館的官方認證微博悄然改變頭像的消息在網路上刷屏，新的徽標上，從中國．北京的底標變成了北京，「中國沒有了」。一些大陸自媒體判斷，美國更換頭像的背後耐人尋味。

微信公眾號「鐵拳腹地」稱，看看這兩個圖片的差別：原來藍底白字的外環沒有了，變成了白底黑字；圖案上的五角星由金黃色變成黑色；中國．北京的底標變成了北京，「中國沒有了」。

鑑於以上的變化，做一些基於邏輯的猜想：1、從徽標是美國駐華大使館的官方微博使用，其徽標的設計和使用應該非常的嚴謹和規範，如果進行了重新的設計和調整一定賦予了很多新的意義；

2、在網傳的美國駐華使館官方微博原來使用的圖像中，底標使用中國北京的標示，符合突出使館所駐主權國的宣示，從邏輯上講是可以講通的；

3、在新的徽標中去掉了「中國」作為所駐主權國的宣示，只突出了駐地北京，結合中美之間近兩年來的不斷衝突升級，從美國官方把執政黨和所在國人民分開對待，對一些官員進行「長臂管轄」制裁、凍結財產等等眾所周知的情況，而且在港版國安法在香港實施後抓了很多人的情況下，公然去掉了徽章上的所駐主權國的名字，是否是一種宣示或者暗示，或是下一步徹底脫鉤、斷交，甚至開戰的前奏？在特殊的時候特殊的行動，雖然變化悄然，但是耐人尋味；

4、徽上的五角星由金色變成了黑色，眾所周知，金色的五角星是中國國旗的標誌和顏色，由金色變成黑色是否也有所暗喻；

5、藍底白字的舊徽章和白底黑字的新徽章，其變化也是在字體的顏色上面，顏色的變化始終在試圖傳遞什麼樣的關係變化、價值觀變化；

「鐵拳腹地」稱，都說「色彩是感情的語言」，古人相信色彩具有某種魔力，時至今日，科學家也認為顏色與人的大腦有著某種聯繫，不同顏色對身體、情緒、思想、行為有著深刻的影響。白色代表「純潔、神聖、清爽、潔淨、衛生、光明」，藍色代表「秀白、清新、寧靜、平靜、永恆、理智、深遠」，黃色代表「溫和、光明、快活、希望、金光」，黑色代表「神秘、靜寂、悲哀、嚴肅、剛健、恐怖、穩重」。

結合被去掉的和改變的顏色，不難窺探背後的國家情緒的變化。到底的真相是什麼，可能需要歷史來揭曉，期待著一步步接近真相。

而大陸網友則在美國駐華大使館微博留言：「去中國化？」「中國，沒了」「感覺像花圈」「真要打台灣牌了」「玩大的了，無退路」。