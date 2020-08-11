美要求「香港製造」改「中國製造」 港府強烈反對

美國宣布所有香港製造並出口到美國的商品需貼上「中國製造」的標籤。港府今日晚間表示強烈反對，稱此會帶來混亂，不排除根據世貿規則採取行動，維護香港利益。

據港媒香港電台報導，港府發言人表示，新規定源於美國於7月14日的總統行政命令，這反應美國無視香港作為世界貿易組織單獨成員的地位，規定除了可能不符合世貿規定外，也無助保障消費者利益，更會帶來混亂，損害各方包括美國自身的利益。

港府發言人表示，新規定於45天後實施，有關其中重要的具體執行細節，港府正透過駐華盛頓經濟貿易辦事處向美國當局了解及釐清，以決定進一步的行動。港府會與業界保持溝通及作出解說，仔細研究美國的措施有否違反世貿規則，如有需要，不排除根據世貿規則採取行動，維護香港利益。