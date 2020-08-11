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人大決議港立法會延任 港澳辦：北京最幫助香港平亂局

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸港澳辦主任夏寶龍。圖／取自中新網
大陸港澳辦主任夏寶龍。圖／取自中新網

大陸全國人大常委會今日決議，香港第六屆立法會繼續履行職責，直到香港下屆立法會任期開始為止。大陸港澳辦、香港中聯辦與港府在第一時間發布聲明，港澳辦並表示，香港主權移交以來的事實越來越清楚看到，為香港好的不是美國政客，以及勾結外部勢力的「反中亂港分子」，北京最關心幫助香港評定亂局。

據港媒香港電台報導，港澳辦發布聲明表示，人大常委會的決定十分重要與即時，有利維護香港憲制和法治秩序，確保港府施政和社會正常運行。北京和14億中國人民始終最關心及幫助香港平定亂局，解決憲制問題，重回發展正軌。

聲明表示，香港主權移交以來的事實越來越清楚地看到，為香港好的不是把香港當作遏制中國棋子的美國政客，也不是勾結外部勢力，煽動「港獨」、「黑暴」與「攬炒」，挑戰「一國兩制」，破壞香港繁榮穩定的「反中亂港分子」。

香港中聯辦則指出，人大常委會有關決定是依據憲法和基本法作出，具有不容挑戰的法律權威，也最大程度地減少社會震動，以便全社會集中精力做好當前最緊迫的疫情防控工作，體現北京對香港整體利益的高度負責和對市民切身利益的最大關愛。

香港特首林鄭月娥則表示，港府稍後會將有關決定刊憲，同時會通過刊憲撤銷早前行政長官根據「立法會條例」第6條，為配合換屆選舉中止第六屆立法會會期的決定，讓第六屆立法會可按需要盡早恢復運作。

黎智英 港版國安法 人大常委會

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