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人大決議：香港第六屆立法會繼續履行職責

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為13屆全國人大常委會15次會議。圖／取自中新社
圖為13屆全國人大常委會15次會議。圖／取自中新社

大陸全國人大常委會今日決議，香港第六屆立法會繼續履行職責，不少於一年，直到香港下屆立法會任期開始為止。

大陸官媒央視新聞報導，港府此前因新冠肺炎疫情延後香港第七屆立法會選舉一年。今日十三屆全國人大常委會第二十一次會議通過「全國人民代表大會常務委員會關於香港特別行政區第六屆立法會繼續履行職責的決定」。

決定指出，2020年9月30日後，香港第六屆立法會繼續履行職責，不少於一年，直至香港特別行政區第七屆立法會任期開始為止。香港特別行政區第7屆立法會依法產生後，任期仍為4年。

央視報導，與會人員認為，香港立法會是香港的立法機關，是香港政治體制的重要組成部分，依法行使制定、修改和廢除法律，審核、通過財政預算，批准稅收和公共開支等重要職權。

與會人員指出，香港行政長官會同行政會議因應當地新冠肺炎疫情的嚴峻形勢，已決定將香港特別行政區第7屆立法會選舉推遲1年。為維護香港憲制秩序和法治秩序，確保香港政府正常施政和社會正常運行，全國人大常委會就香港第六屆立法會繼續履行職責等相關問題作出決定，符合憲法和香港基本法的規定和原則，是必要的、適當的。

香港 立法會 新冠肺炎 全國人大

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