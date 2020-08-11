人大通過立法會真空期議案  消息指「DQ4」可延任

中國全國人大常委會一連四天在北京召開，周二（11日）下午閉幕，全票通過香港立法會繼續運作的議案，有線電視等多家港媒引述消息指，現屆立法會議員可延任一年，包括早前被取消參選資格（DQ）的4名現任民主派議員，料不用重新宣誓。換言之，民主派將保留三分一議席，仍擁有關鍵否決權。

「DQ4」包括公民黨楊岳橋丶郭家麒丶郭榮鏗及會計界梁繼昌，他們7月30日遭選舉主任裁定提名無效，原因是原則上反對《港區國安法》等。

香港立法會每四年一屆，共有70席。現屆有4席因選舉呈請等司法覆核懸空至今，目前66位立法會議員中，有23人屬民主派。

留任還是總辭？

民主派近日陷入「留任還是總辭」的討論，仍未達成共識。有陣營內成員料未來議會局面勢必更緊張，但《港區國安法》實施後在議會進行激進示威的成本大增，因此應為「保住尊嚴」而全面杯葛議會，以示不給政權戲耍。但也有意見認為總辭的實質作用不大。

香港特首林鄭月娥7月31日以疫情嚴峻為由，引用《緊急法》押後選舉一年至2021年9月5日。前一天，選舉主任DQ了12名民主派參選人。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

【 本文章由德國之聲授權提供】