美海關：港貨須標明來源地為「中國」 9月25日實施
美中貿易戰持續延燒，美國海關11日公告，稱9月25日起，香港出口到美國貨品必須標明來源地是「中國」。
信報財經報導，根據美國總統在7月14日簽署的「香港正常化」行政命令，有鑑於美國認定「香港不再享有高度自治，因此不再保證繼續享有與大陸不同的特殊待遇」，由香港製造入口至美國的產品將不能再貼出「香港製造」標籤，而必須表明來源地是「中國」。
美國方面將給予產品製造商由通報即日起45天的緩衝期，也就意味此政策將由9月25日正式實施。
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