民眾安於「現狀」 張國城：台灣要成為「國家」不樂觀

過去不少民調數據都顯示，台灣民眾的自我認同愈來愈強。不過，台北醫學大學通識教育中心教授張國城認為，事實上，二戰後，台灣已經錯失許多成為「正常國家」的機會，未來是否有更好的機會，還要觀察。

他指出，入聯、東奧正名等公投未能通過或是成立，代表「在成為國家上，台灣人還沒能做出具體的政治宣示」，僅是「想當台灣人」的人居多數。但「台灣人」未必等於「台灣國人」，中華人民共和國和中華民國都有台灣省的建制，這種定義模糊的民調數據再高，恐怕沒有太多實質的意義。

張國城坦承，他對台灣未來成為「正常國家」的前景不像很多人一樣那麼樂觀。他舉例，就像有個學生從國中開始就說他將來一定要進醫學系，可以說意願很高（好比歷次「自認為是台灣人」民調都很高）。問題是上醫學系，學測分數要達一定標準，但這名學生每次模擬考（類學測）的分數都不到標準（如入聯、東奧正名公投這些具體有效的「類獨立公投」），顯示他沒有做好足夠的努力和準備，「那怎麼能說服我，他可以進醫學系？」

也就是說，民調顯示台灣人的國家認同度很高，並無法因此就讓台灣成為一個獨立的國家。如果想要讓台灣成為一個國家，就必須要有更具體的政治宣示，還得得到足夠的多數支持。但很顯然，目前台灣民眾對於「現狀」的接受度還是很高，並不急於做出這樣的政治宣示。民進黨也是採取「維持現狀」的政策。

未來若台灣真的能完成法理獨立，建構為正常國家，張國城認為，以台灣2,300萬人的力量，要抵擋中國大陸的進攻是「有答案的問題」。但前提是，台灣必須要在國內、國際，外交、軍事等方面做好一切相關的準備工作才有機會。

至於未來兩岸是否有機會達成「台灣不被中共管」的統一模式？張國城表示，這就是在前總統李登輝時期，不少人提出的「一國兩府」、「一國良制」、「大華國協」、「一中兩憲」、聯邦等概念。但這些概念都碰到同一個問題，那就是中共不同意。

張國城說，中國共產黨的原則向來是「目標不能變，時間可以改、策略可以選」。除了成為中華人民共和國一部分的統一方案，沒有任何方案是北京有興趣的，或是可以談的，「統就是完整的統，不能留尾巴。」從現在香港情勢的變化更證明，中共甚至連「香港特區」的模式都沒有興趣了。

此外，張國城還提到，中國大陸向來很清楚，統一絕不能訴諸台灣民意，「因為他們知道那是不可能的。」張國城說，北京的策略其實很清楚，就是繞過台灣民意，一步步讓台灣對中國大陸在各領域的依賴越來越深，直到有一天，不得不接受被統一的結局。