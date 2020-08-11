快訊

獨／醫師娘占上課時間「品德教育」14童 校方坐視被轟

阿查爾訪台對陸構成威脅？龐培歐批：代表中共有多脆弱

民眾安於「現狀」 張國城：台灣要成為「國家」不樂觀

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
台北醫學大學通識教育中心教授張國城認為，二戰後，台灣已錯失許多成為「正常國家」的機會，未來是否有更好的機會，還要觀察。記者林汪靜／攝影
台北醫學大學通識教育中心教授張國城認為，二戰後，台灣已錯失許多成為「正常國家」的機會，未來是否有更好的機會，還要觀察。記者林汪靜／攝影

過去不少民調數據都顯示，台灣民眾的自我認同愈來愈強。不過，台北醫學大學通識教育中心教授張國城認為，事實上，二戰後，台灣已經錯失許多成為「正常國家」的機會，未來是否有更好的機會，還要觀察。

他指出，入聯、東奧正名等公投未能通過或是成立，代表「在成為國家上，台灣人還沒能做出具體的政治宣示」，僅是「想當台灣人」的人居多數。但「台灣人」未必等於「台灣國人」，中華人民共和國和中華民國都有台灣省的建制，這種定義模糊的民調數據再高，恐怕沒有太多實質的意義。

張國城坦承，他對台灣未來成為「正常國家」的前景不像很多人一樣那麼樂觀。他舉例，就像有個學生從國中開始就說他將來一定要進醫學系，可以說意願很高（好比歷次「自認為是台灣人」民調都很高）。問題是上醫學系，學測分數要達一定標準，但這名學生每次模擬考（類學測）的分數都不到標準（如入聯、東奧正名公投這些具體有效的「類獨立公投」），顯示他沒有做好足夠的努力和準備，「那怎麼能說服我，他可以進醫學系？」

也就是說，民調顯示台灣人的國家認同度很高，並無法因此就讓台灣成為一個獨立的國家。如果想要讓台灣成為一個國家，就必須要有更具體的政治宣示，還得得到足夠的多數支持。但很顯然，目前台灣民眾對於「現狀」的接受度還是很高，並不急於做出這樣的政治宣示。民進黨也是採取「維持現狀」的政策。

未來若台灣真的能完成法理獨立，建構為正常國家，張國城認為，以台灣2,300萬人的力量，要抵擋中國大陸的進攻是「有答案的問題」。但前提是，台灣必須要在國內、國際，外交、軍事等方面做好一切相關的準備工作才有機會。

至於未來兩岸是否有機會達成「台灣不被中共管」的統一模式？張國城表示，這就是在前總統李登輝時期，不少人提出的「一國兩府」、「一國良制」、「大華國協」、「一中兩憲」、聯邦等概念。但這些概念都碰到同一個問題，那就是中共不同意。

張國城說，中國共產黨的原則向來是「目標不能變，時間可以改、策略可以選」。除了成為中華人民共和國一部分的統一方案，沒有任何方案是北京有興趣的，或是可以談的，「統就是完整的統，不能留尾巴。」從現在香港情勢的變化更證明，中共甚至連「香港特區」的模式都沒有興趣了。

此外，張國城還提到，中國大陸向來很清楚，統一絕不能訴諸台灣民意，「因為他們知道那是不可能的。」張國城說，北京的策略其實很清楚，就是繞過台灣民意，一步步讓台灣對中國大陸在各領域的依賴越來越深，直到有一天，不得不接受被統一的結局。

台灣人 民調 東奧正名公投

延伸閱讀

台東醫療新戰力 4公費醫師報到

4公費醫師明起陸續到台東報到 正妹醫師賴祐廷到金峰

中美對抗急遽升高 學者張國城：還不到真正冷戰

高雄偏鄉生每天通車到南一中 村落第「醫」人

相關新聞

全球前500大企業 陸企124家上榜 首次超越美國

美國《財富》雜誌（台灣稱《財星》，Fortune）公布2020年世界500大企業排行榜，中國大陸（含香港）上榜企業家數達...

涉勾結境外勢力 美學者：黎智英可能被「送中」

蘋果日報創辦人黎智英涉「勾結境外勢力」被捕，有美國學者稱黎智英可能被送往中國大陸受審。據港區國安法，案件涉及境外勢力介入...

嘆壹傳媒遭搜宛如台灣戒嚴報禁 林夕：追求自由無罪

港警昨天以違反「港區國安法」為由拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人。香港知名作詞人林夕今天受訪時表示，這讓他聯想到台灣戒嚴報禁的...

民眾安於「現狀」 張國城：台灣要成為「國家」不樂觀

過去不少民調數據都顯示，台灣民眾的自我認同愈來愈強。不過，台北醫學大學通識教育中心教授張國城認為，事實上，二戰後，台灣已...

國防部：共機跨越台海中線是侵門踏戶 飛彈監控保空防

正當美國衛生部長阿查爾訪台之際，中共主力戰機昨跨越海峽中線挑釁，空軍罕見以「飛彈全程監控」強硬立場，宣示驅離共機。國防部...

香港選舉延期…英美加澳紐聯名警告

英國、美國、加拿大、澳洲和紐西蘭九日發表聯合聲明，警告港府取消四名民主派立法會議員候選人資格並讓立法會選舉大幅延期，將「破壞民主進程」，呼籲香港儘快舉行選舉。

港臨時立法會 4民主派有望延任

大陸全國人大常委會今天將表決通過香港過渡性臨時立法會的安排。香港01引述消息人士表示，北京傾向讓本屆香港立法會全體議員、包括先前被港府取消下屆立法會參選資格的四名民主派議員，都延任一年。香港文匯報則刊發文章稱，臨時立法會任期一年，但會視乎疫情的狀況，預留彈性。

中共宣佈制裁11名美方人士

大陸外交部發言人趙立堅在八月十日的例行記者會上宣佈，針對美方錯誤行徑，中方决定從即日起，對在涉港問題上表現惡劣的美國聯邦...

中國科大新生錄取通知書 附上宇宙深處脈衝星信號光碟

繼去年將一枚「龍芯3號」處理器晶片，嵌入大學新生錄取通知書後，中國科學院大學10日與錄取通知書一起寄出的，是附有來自宇宙...

對台演習成常態 學者：台海保持不出事中美有共識

被認為是大陸「攻台拳頭部隊」的解放軍第74集團軍最近在海南島展開罕見的夜間搶佔灘頭演習，並登島進行城市道路巷戰。新加坡學...

大陸外交部：中國堅決反對美台官方往來

美國衛生部長阿查爾9日下午搭乘專機抵達臺北，並於今天和台灣簽署衛生合作協議，大陸外交部發言人趙立堅今天（10日）表示，中...

美衛生部長訪台 陸外交部：堅決反對美台官方往來

美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）9日下午搭乘專機抵達台北。對此，大陸外交部發言人趙立堅於10日舉行的例行記者會上...

熱門新聞

老太太風景區前乞討20年 工作人員曝內幕：早已買車買房

前眾志成員周庭被捕 累計10人被捕

黎智英被捕 港人爆買蘋果日報、壹傳媒股票力挺

抓捕黎智英敏感時機 陸官媒點名作詞人林夕涉港獨

這是父女？ 兩人相差二十歲的凍齡爸爸和女兒合照像兄妹

被捕後首表態 黎智英：不知前景但無法擔心太多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。