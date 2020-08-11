國防部：共機跨越台海中線是侵門踏戶 飛彈監控保空防

正當美國衛生部長阿查爾訪台之際，中共主力戰機昨跨越海峽中線挑釁，空軍罕見以「飛彈全程監控」強硬立場，宣示驅離共機。國防部發言人史順文上午進一步表示，共軍越過海峽中線，就是侵門踏戶，為維護空防與國家安全，國軍必須透過諸般手段來因應嚇阻。

空軍司令部昨日披露，中共空軍所屬殲十一、殲十型機，昨天上午9時許，陸續短暫踰越海峽中線，我空軍除以地面防空飛彈全程監控外，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。外界對國防部表述上強調「飛彈監控」，認為態度罕見強硬。

國防部上午舉行記者會，史順文認為，國軍在飛彈的表述上並不算特別強調，飛彈監控只是共機進入我防空識別區、或越過海峽中線的應處作為之一；對於共機舉措與美國衛生部長訪台有無關係，史順文則表示沒有評論。

史順文表示，共軍越過海峽中線，就是侵門踏戶，為了維護空防與國家安全，國軍必須透過諸般手段來因應、嚇阻，只要有共機進入我防空識別區，或越過海峽中線，國軍秉持不挑釁、不卻敵原則，與最接近本島越積極處置原則，依照國軍戰備時期突發狀況處置規定，派遣適當兵力，來實施廣播、驅離、攔截、警戒與防空飛彈監控等應處作為，以確保我領空安全。

史順文表示，因應當前中共敵情威脅，台海周遭活動之機、艦等所有動態，國軍運用聯合情、監、偵系統，均能有效精準掌握；並研判可能發生之各項緊急狀況，策訂相關應處機制；而只要有共機進入我防空識別區或越過海峽中線時，國軍秉持「不挑釁，不怯敵」及「愈接近本島，愈積極處置」的原則，依「國軍經常戰備時期、突發狀況處置規定」，派遣適當兵力，實施廣播驅離、攔截、警戒及防空飛彈監控等應處作為，可確保我領空安全。