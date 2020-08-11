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黎智英被捕 港人爆買蘋果日報、壹傳媒股票力挺

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
11日天未亮，許多香港民眾已經上街搶買蘋果日報。法新社
11日天未亮，許多香港民眾已經上街搶買蘋果日報。法新社

香港壹傳媒集團創辦人黎智英10日遭指控涉嫌「勾結外國勢力」、違反香港國安法而被捕的消息引發震撼，香港民眾隨即以「爆買」蘋果日報和壹傳媒股票表達支持。香港蘋果日報11日為此臨時加印20萬份，周二總印發量高達55萬份，壹週刊股價繼前一日狂飆後，11日早盤股價漲幅一度超過200％。

香港蘋果日報臉書官網稱，香港警方10日大舉搜索蘋果日報公司，讓香港市民大感新聞自由不再，呼籲全民買蘋果日報以示支持。香港蘋果日報今天正常出報，首批報紙約於11日凌晨2時抵達旺角報攤。蘋果管理層在得知供不應求後，立即決定加印20萬份，亦即11日香港蘋果日報的印發量高達55萬份。

報導稱，在旺角亞皆老街一處報攤，凌晨2時左右就已有超過50人等著要買蘋果日報。該報攤老闆「超哥」表示，蘋果日報凌晨2時許運抵報攤後，2時35分就全部賣光。另，奶路臣街范先生的報攤300份蘋果日報，半小時就賣了200多份，其中一名年青人一口氣就買下50份蘋果日報。

不少香港民眾無懼於港府製造的「白色恐怖」，11日也紛紛在臉書曬出買到蘋果日報的相片。

黎智英和壹傳媒多名高層10日遭香港警方逮捕的消傳出後，壹傳媒在香港股市的股價先是急挫16%，隨後就反彈急漲，最高漲幅曾達到344%，收盤上漲183%。

數據顯示，10日，壹傳媒交易量達到1萬4,299筆，每筆成交額約港幣2至3萬元，顯示有大量散戶進場。壹傳媒周一成交額放大至港幣3.94億元，集團市值也由港幣2億大增至6.7億元。

11日，壹傳媒大幅開高76%後，漲幅最高曾達到209.8%，上午10時20分左右漲幅仍達到150％。

儘管前「香港眾志」核心成員周庭等多人10日也遭港警逮捕，前香港眾志秘書長黃之鋒11日清晨也在臉書發文稱，他在4時23分成功買到香港蘋果日報。（取自黃之鋒臉書）￼￼
儘管前「香港眾志」核心成員周庭等多人10日也遭港警逮捕，前香港眾志秘書長黃之鋒11日清晨也在臉書發文稱，他在4時23分成功買到香港蘋果日報。（取自黃之鋒臉書）￼￼
對於黎智英被捕，港人以「爆買」蘋果日報表達支持。路透
對於黎智英被捕，港人以「爆買」蘋果日報表達支持。路透

香港 壹傳媒 黎智英

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