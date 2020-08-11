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全球前500大企業 陸企124家上榜 首次超越美國

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中國石化在《財富》世界500強排行榜排名第二，僅次於美國沃爾瑪。美聯社
中國石化在《財富》世界500強排行榜排名第二，僅次於美國沃爾瑪。美聯社

美國《財富》雜誌（台灣稱《財星》，Fortune）公布2020年世界500大企業排行榜，中國大陸（含香港）上榜企業家數達到124家，首次超越美國的121家。新華社旗下的《經濟參考報》將之稱為「歷史性跨越」。

報導稱，「中國企業規模和大公司數量不斷增加，既是中企發展壯大所取得的歷史性成就，也是中國經濟持續快速增長所必然孕育的成果。」

今年是《財富》雜誌連續第26年發布世界500強排行榜，今年全球前500大企業營收達到33.3兆美元，創下歷史新高，接近中美兩國GDP總和。今年進榜的最低營收門檻，也從248億美元提高到254億美元。

《財富》中文網指出，2008年以來，中國企業在排行榜中的數量加快發展。先是超越了德國、法國和英國，後來超越了日本。在今年的排行榜中，中國大陸進一步超過美國，上榜企業家數高居各國之冠。

《財富》中文網稱，自1995年《財富》雜誌發布世界500強排行榜以來，還沒有任何一個別的國家或地區的企業如此迅速地增加在排行榜中的數量。

然而，若進一步分析則可以看到，大陸企業依然存在「大而不強」的問題。

今年上半的大陸公司平均銷售收入達到669億美元。與世界500強公司橫向比較，中國企業平均營收和平均凈資產兩項指標都達到《財富》世界500強的平均水平，但中國企業的盈利水準則偏低。

2019年，上榜的124家大陸企業平均利潤不到36億美元，約為美國企業（70億美元）的一半，也低於全球500家大公司平均利潤41億美元。

此外，上榜大陸公司的平均銷售收益率5.4%，低於美國企業的10.5%；平均凈資產收益率9.8%，也低於美國企業的17%。

《財富》中文網指出，若考慮到中國和美國上榜企業平均雇傭員工數量的差別，前述差距還將進一步擴大。

今年進榜的大陸銀行共有10家，這10家銀行利潤占全部上榜大陸企業利潤總額的44%。相比往年占比50%以上，今年大陸上榜的銀行利潤占比已明顯下降，但比例仍過高。《財富》中文網稱，銀行利潤過高必然擠壓非金融企業的利潤。

如果不計算銀行所得利潤，2019年大陸上榜的非銀行企業114家平均利潤就只有近22億美元。相較於此，113家美國非銀行企業平均利潤則達到63億美元，近乎是中國大陸企業的3倍。

《財富》中文網表示，中國大陸改革開放40年來，前20年中國進榜企業從無到有；加入WTO以來的20年，中國現代化企業則是從小到大。如今中國企業的挑戰是，如何從「大」轉變為真正的「強大」。

進入《財富》世界500強排行榜的大陸企業，過去26年來快速增加。（取自《財富》中文網）
進入《財富》世界500強排行榜的大陸企業，過去26年來快速增加。（取自《財富》中文網）

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