港臨時立法會 4民主派有望延任

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京報導
大陸全國人大常委會今天將表決通過香港過渡性臨時立法會的安排。（圖／取自香港電台）
大陸全國人大常委會今天將表決通過香港過渡性臨時立法會的安排。（圖／取自香港電台）

大陸全國人大常委會今天將表決通過香港過渡性臨時立法會的安排。香港01引述消息人士表示，北京傾向讓本屆香港立法會全體議員、包括先前被港府取消下屆立法會參選資格的四名民主派議員，都延任一年。香港文匯報則刊發文章稱，臨時立法會任期一年，但會視乎疫情的狀況，預留彈性。

大陸全國人大常委會八日召開會議，今天閉幕，外界預料，會議閉幕前將表決「香港特別行政區第六屆立法會繼續運作作出決定的議案」。該決定，將為香港第六屆立法會繼續運作，提供法律依據。

香港01指出，大陸全國人大常委會已基本完成有關香港立法會真空期的討論，傾向「簡單處理」，由現任所有議員延任一年。而延任的立法會職能、權限與任滿前相同。消息人士說，北京此舉應是希望減少爭議，把未來一年時間「集中在抗疫工作上」。

香港建制派人士指出，上述「第六屆立法會繼續運作」議案的名稱，其實已透露端倪，意味著本屆立法會可延長一年，由現任所有議員繼續履職。依理，先前被取消下屆立法會參選資格的楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌等四人，也可留任。

報導提到，大陸港澳辦副主任張曉明先前赴香港聽取意見時，大部分建制派主張上述四人不能續任，否則與選舉主任的決定有矛盾。但消息人士說，北京作出判斷前會考慮不同意見，也會視實際形勢而定，並非「一味硬」。

香港文匯網另刊出專文指出，大陸全國人大常委會做出過渡性臨時立法會安排，有別於正常時期立法會的運作，這個為期只有一年的特別議會，運作應縮小到最重要範疇，審議的議案主要應聚焦在抗疫防疫，財政撥款，經濟民生，聽取和辯論特首施政報告，以及執行香港國安法的有關事宜。

同時，過渡性臨時立法會任期一年，但視乎疫情的狀況，預留彈性，可以延長，如真有這個必要，應在適當時間內及早決定。立法工作的處理程序，議題議程和議案的設定，基本上仍由內會決定（等同常務委員會），界定哪些是緊急的，政府正常運作必不可少的；哪些是應暫時擱置，不予處理的。

非常時期的政府施政，特別是牽涉到抗疫防疫，經濟民生和國家安全的重大措施，如有呈請司法覆核的案件，香港律政司應訂立篩選準則把關，與法院商討是否接納等。

立法會 香港 人大常委會

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