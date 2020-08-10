快訊

不敵連番示威 黎巴嫩內閣總辭

「涉港問題上表現惡劣」 中共宣佈制裁11名美方人士

中共宣佈制裁11名美方人士

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。（新浪新聞網）
大陸外交部發言人趙立堅。（新浪新聞網）

大陸外交部發言人趙立堅在八月十日的例行記者會上宣佈，針對美方錯誤行徑，中方决定從即日起，對在涉港問題上表現惡劣的美國聯邦參議員盧比奧、克魯茲、霍利、科頓、圖米，美國聯邦眾議員史密斯等11名美方人士實施制裁。

隨後，香港特別行政區（特區）政府發言人表示，全力支持中央政府對美方採取的反制措施，並會全面配合執行。

香港特區政府發言人表示，美國近月公然偏離國際法及國際關係基本準則，無視過去一年在香港特區發生的猖獗暴行，以人權、民主和自治等為藉口，針對香港通過法案及宣佈行政指令；近日更肆意詆毀由全國人民代表大會常務委員會通過並在香港公佈實施的《香港國安法》，充分暴露其雙重標準及虛偽，並嚴重損害雙邊關係。中央政府及特區政府已多番對美方行徑表示堅決反對，中央政府亦強調保留採取反制措施的權利。”

「美國政府日前變本加厲，針對中央人民政府及特區政府官員實施所謂‘制裁’，行為卑劣及無恥，香港市民與全國人民一樣，無不感到憤慨。」

該發言人說，中央政府因應美方的錯誤行徑，對11名美方人士實施制裁，屬維護中國利益的必要舉措，特區政府對此表示全力支持，並會全面配合執行，依法跟進。

針對蘋果日報創辦人黎智英上午被香港警方逮捕，趙立堅則表示，作為原則，中國是法治社會，既然香港國安法已經通過，中央政府支持香港特區政府依法採取行動。

香港 國安法 外交部

延伸閱讀

港澳辦：黎智英為代表的反中分子不除 香港不寧

黎智英被捕 彭定康譴責對新聞自由令人髮指攻擊

黎智英其人其事

黎智英被捕 紐時：凸顯新國安法壓制港新聞自由

相關新聞

中共宣佈制裁11名美方人士

大陸外交部發言人趙立堅在八月十日的例行記者會上宣佈，針對美方錯誤行徑，中方决定從即日起，對在涉港問題上表現惡劣的美國聯邦...

中國科大新生錄取通知書 附上宇宙深處脈衝星信號光碟

繼去年將一枚「龍芯3號」處理器晶片，嵌入大學新生錄取通知書後，中國科學院大學10日與錄取通知書一起寄出的，是附有來自宇宙...

對台演習成常態 學者：台海保持不出事中美有共識

被認為是大陸「攻台拳頭部隊」的解放軍第74集團軍最近在海南島展開罕見的夜間搶佔灘頭演習，並登島進行城市道路巷戰。新加坡學...

大陸外交部：中國堅決反對美台官方往來

美國衛生部長阿查爾9日下午搭乘專機抵達臺北，並於今天和台灣簽署衛生合作協議，大陸外交部發言人趙立堅今天（10日）表示，中...

美衛生部長訪台 陸外交部：堅決反對美台官方往來

美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）9日下午搭乘專機抵達台北。對此，大陸外交部發言人趙立堅於10日舉行的例行記者會上...

中美對抗急遽升高 學者張國城：還不到真正冷戰

隨著美國總統大選逼近，美中對抗也不斷升高。台北醫學大學通識教育中心教授張國城表示，美國現在確實已形成「抗中」氛圍，但雙方...

公安部長再整頓：絕不允許對黨不忠

在中美關係惡化、水患肆虐、經濟衰退持續，公安部部長趙克志上月才下令全面維穩；日前趙克志先後到吉林、黑龍江的省市縣三級公安機關和基層派出所，展開教育整頓，要求絕不允許同中共黨中央離心離德、對黨中央陽奉陰違，絕不允許做「兩面人」、搞「偽忠誠」。

字節跳動首度進軍香港金融業 傳已申請5張牌照

TikTok母公司字節跳動正在積極籌劃進軍香港金融業，去年12月，字節跳動已在香港註冊成立松鼠證券，並已申請香港證監會的...

美抗中比抗疫起勁 環時社評：病態

美國近來對中國及中企祭出多項限制、制裁措施，引發中國輿論及網民不滿，要求中國化被動回應為主動反擊的聲浪不斷。官媒環球時報昨天發表社評指出，美方對華出牌過急過濫，顯示已被選舉逼瘋了，中方應採取反制，破了這門「政治生意經」，不能讓這種模式成為常態。

龐培歐拒專訪 中媒狠酸「不敢」

觀察者網報導，中央廣播電視總台旗下CGTN（中國環球電視網）主播王冠6日在微博透露，近期對美國國務卿龐培歐提出採訪申請，就他諸多對華言論做一次探討，但遭美國國務院拒絕。事件引發中國網民討論，諷刺美方不敢受訪。

凝重哽咽到揶揄嗆美 林鄭月娥反映香港政局轉變

港區國安法實施後，香港特首林鄭月娥一改在「反送中」期間的凝重，對外發言逐漸活潑、時而出言諷刺美方。香港政局在北京出手後發...

國民黨：港府不能因政治因素傷害人權和新聞自由

香港國安法實施逾月，警方國安處今早以違反國安法拘捕壹傳媒創辦人黎智英及其兒子。對此，國民黨表示，針對港版國安法所引發的爭...

熱門新聞

港媒：涉嫌勾結外國勢力 黎智英等7人在港被捕

湖南大學聘任26歲女副教授 才貌雙全引熱議

前眾志成員周庭被捕 累計10人被捕

拘捕黎智英後 百名港警搜查香港蘋果日報、壹傳媒

抓捕黎智英敏感時機 陸官媒點名作詞人林夕涉港獨

被捕後首表態 黎智英：不知前景但無法擔心太多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。