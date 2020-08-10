中共宣佈制裁11名美方人士

大陸外交部發言人趙立堅在八月十日的例行記者會上宣佈，針對美方錯誤行徑，中方决定從即日起，對在涉港問題上表現惡劣的美國聯邦參議員盧比奧、克魯茲、霍利、科頓、圖米，美國聯邦眾議員史密斯等11名美方人士實施制裁。

隨後，香港特別行政區（特區）政府發言人表示，全力支持中央政府對美方採取的反制措施，並會全面配合執行。

香港特區政府發言人表示，美國近月公然偏離國際法及國際關係基本準則，無視過去一年在香港特區發生的猖獗暴行，以人權、民主和自治等為藉口，針對香港通過法案及宣佈行政指令；近日更肆意詆毀由全國人民代表大會常務委員會通過並在香港公佈實施的《香港國安法》，充分暴露其雙重標準及虛偽，並嚴重損害雙邊關係。中央政府及特區政府已多番對美方行徑表示堅決反對，中央政府亦強調保留採取反制措施的權利。”

「美國政府日前變本加厲，針對中央人民政府及特區政府官員實施所謂‘制裁’，行為卑劣及無恥，香港市民與全國人民一樣，無不感到憤慨。」

該發言人說，中央政府因應美方的錯誤行徑，對11名美方人士實施制裁，屬維護中國利益的必要舉措，特區政府對此表示全力支持，並會全面配合執行，依法跟進。

針對蘋果日報創辦人黎智英上午被香港警方逮捕，趙立堅則表示，作為原則，中國是法治社會，既然香港國安法已經通過，中央政府支持香港特區政府依法採取行動。