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中國科大新生錄取通知書 附上宇宙深處脈衝星信號光碟

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
中國科學院大學10日寄出的大學新生錄取通知書，還包括來自宇宙深處的15顆脈衝星信號的光碟等。圖/中國青年報
中國科學院大學10日寄出的大學新生錄取通知書，還包括來自宇宙深處的15顆脈衝星信號的光碟等。圖/中國青年報

繼去年將一枚「龍芯3號」處理器晶片，嵌入大學新生錄取通知書後，中國科學院大學10日與錄取通知書一起寄出的，是附有來自宇宙深處的15顆脈衝星信號的光碟。

中國青年報報導，這些聲音是由該校師生透過「中國天眼」（FAST）捕獲的15顆脈衝星信號，然後經過該校學生的轉換和處理後，以音訊的形式呈現，其中，13顆脈衝星信號是透過此次錄取通知書首次向全世界發布。

此外隨錄取通知書寄出的，還有國科大校長李樹深給大學新生的「致2020級本科生新生的信」，以及贈書「中國共產黨的九十年」、天文科普讀物「觀天者說」。

收到國科大首封錄取通知書的學生，是來自北京的聶嘉會，在他看來，去年國科大「龍芯3號」處理器晶片嵌入新生錄取通知書，今年換成了脈衝星信號，「這樣設計很『高級』、很用心，這個通知書會一輩子珍藏」。

脈衝星信號以音訊的形式呈現。圖/中國青年報
脈衝星信號以音訊的形式呈現。圖/中國青年報

北京 天眼 青年

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