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胡錫進：中國制裁美方11人清單打得非常準！

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共黨媒「環球時報」總編輯胡錫進。（鳳凰網）
中共黨媒「環球時報」總編輯胡錫進。（鳳凰網）

中共黨媒「環球時報」總編輯胡錫進十日撰文表示，大陸外交部發言人趙立堅十日下午宣佈制裁美方11人，讓人感覺「打得非常準」，必須按讚！

胡錫進在微博撰文指出，大陸外交部發言人趙立堅十日下午宣佈制裁美方11人。這顯然是對美方上星期五宣佈制裁林鄭月娥等港府高官和大陸涉港部門官員共11人的對等報復。星期五剛看到美方的制裁名單時，他還覺得中方找出美方11個人來進行報復不太容易，沒想到大陸外交部這麼快就列出了讓人感覺「打得非常準」的美方11人清單。必須按讚。

胡錫進表示，那11個被中方制裁的人是：在涉港問題上表現惡劣的美國聯邦參議員魯比奧、克魯茲、霍利、柯頓、圖米，聯邦眾議員史密斯，以及美國國家民主基金會總裁葛胥曼、美國國際事務民主協會總裁米德偉、美國國際共和研究所總裁特溫寧、人權觀察執行主席羅斯、自由之家總裁阿布拉莫維茨。

他強調，「不能不說，外交部選得確實好！」。

外交部 胡錫進 人權

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