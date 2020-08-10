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對台演習成常態 學者：台海保持不出事中美有共識

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
在去年10月1日的大陸國慶閱兵中，PCL191火箭炮以完全匿名的管道首次亮相。（央視影片截圖）
在去年10月1日的大陸國慶閱兵中，PCL191火箭炮以完全匿名的管道首次亮相。（央視影片截圖）

被認為是大陸「攻台拳頭部隊」的解放軍第74集團軍最近在海南島展開罕見的夜間搶佔灘頭演習，並登島進行城市道路巷戰。新加坡學者認為，海峽兩岸在美國大選前爆發軍事衝突的概率很低，因為中美目前都沒有真正打仗的意願。當雙方意識到兩國關係交惡、在台海擦槍走火風險升高，對實際軍事操作會更加謹慎，以避免滑向熱戰。

人民日報微信公眾號前天轉載央視軍事刊發的視頻透露，解放軍第74集團軍近日在海南島西部海域進行夜間登島搶灘作戰，類比搶佔灘頭後登島進行城市道路巷戰。

新加坡聯合早報報導，有分析認為，這是演練登入台灣，擔憂台灣海峽發生戰事的可能性升高。

香港01分析認為此次演習較不尋常，原因是解放軍夜間演練登島搶灘作戰較為少見，且演練搶佔灘頭後，直接進行城市道路巷戰演練。第74集團軍隸屬於南部戰區，駐守廣東惠州，被認為是一支「戰時攻台拳頭部隊」。

近期有消息指解放軍已在沿海部署更多新式武器，包括在廈門部署最新PCL191型多管火箭發射系統，最大射程超350公里，足以覆蓋整個台灣西部，包括台北。

《南華早報》引述最新一期《漢和防務評論》公佈的衛星影像，顯示共軍東部戰區司令部已部署ZBD-05型兩棲步兵戰車及PCL191火箭炮。PCL191曾在去年10月1日的中共建政70周年閱兵儀式上，以完全匿名的管道首次亮相。

《漢和防務評論》總編輯平可夫說，PCL191能與北斗導航衛星系統連線，精確摧毀台灣島上所有軍事基地和政府大樓。

央視8月5日報導則顯示，大陸空軍空降兵所屬旅級部隊，8月上旬組織1000多名官兵進行水上跳傘訓練，提升全域作戰、水上突襲能力。有分析稱，作為滲透部隊，空降兵未來不排除參與對台「軍事鬥爭準備」。同日，大陸首艘國產075型兩棲攻擊艦也進入東海水域進行首次海試。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江解讀，上述應該都屬於大陸常態化的軍事活動；但在美衛生部長阿查爾訪台前讓外界知曉，是在對美國釋出訊號，警告台灣問題高度敏感，若美國要大幅度提升與台灣的關係，大陸可能會作出反制。大陸同時也在警告台灣，若突破大陸的底線，可能會招致軍事後果。

但中國與全球化智庫研究員儲殷受訪時說，這可能是過度解讀，解放軍主要是在威懾「台獨」勢力。

儲殷預期美國大選前中美或兩岸在台海擦槍走火的可能性較小，因為美國總統川普任期將滿之際，無法指揮美軍在台海與共軍進行大規模衝突。台灣海峽距離大陸太近，美軍在該區域也沒有戰略縱深等作戰優勢。「台海保持不出事，中美還是有共識的。」

李明江則說，中美目前都沒有進行軍事對抗的意願；中美關係急劇惡化下，兩國高層軍事決策人士對於擦槍走火的可能性升高，會更小心翼翼應對。

李明江預期未來兩個月美國在台灣問題上還會有動作，包括操作軍售、美國軍艦停靠台灣、允許台灣官員訪美等，但不大可能完全走極端支持「台獨」。

解放軍 台海

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