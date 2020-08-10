中美對抗急遽升高 學者張國城：還不到真正冷戰

隨著美國總統大選逼近，美中對抗也不斷升高。台北醫學大學通識教育中心教授張國城表示，美國現在確實已形成「抗中」氛圍，但雙方現階段還未出現「類武力」或武力對抗，美國總統川普也尚未採取全面的經貿及外交圍堵，因此目前美中關係和美蘇當年的冷戰仍然有段距離。

張國城指出，當年美蘇冷戰具體表徵，首先是雙方已經發生「類武力」對抗，像是「柏林危機」；其次，美國開始組成具體的軍事同盟，假想敵正是蘇聯；第三，美國開始在經濟、貿易、外交等方面對蘇聯展開全面封鎖與圍堵；第四，雙方在意識型態上也全面敵對。

至於當前美中關係，他認為，儘管川普上任後對大陸態度強硬，但仍未在貿易、經濟、外交等方面全面圍堵中國大陸，美國也未形成具體的同盟。例如，貿易戰2018年開始後，日本、南韓、東南亞國家都沒有跟進美國的行動，國際關係體系也未出現根本性的重大轉變。

張國城說，他同意美國內部現在已形成「抗中氛圍」，現在美中關係不好也沒人能否認。但他認為，美國對於美中關係還是留有餘地。如果美國真要全面圍堵中國，其實還有很多「武器」可資運用。但華盛頓目前顯然還沒有打算要跟中國大陸全面對抗，「要把中國全面推翻掉還不太可能」。

張國城認為，美國當前對華政策主要應該是希望：第一，雙方貿易能越來越平衡，畢竟中國對美國的貿易逆差實在太大了；第二，希望中國大陸儘量降低智慧財產權侵害，因為目前美國經濟最重要的動能就來自創新、軟實力，而大陸在保護智慧財產權方面的表現仍然太差；第三，中國不能武力威脅、侵害周邊國家。

針對美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）訪台所釋放的訊息，張國城說，首先，川普第一個任期即將到期，阿查爾訪台可以給美國國會一個交代；其次，這也反映當前台美關係的提升，在這種的情況下提高訪台美國官員層級也是理所當然；第三，向北京傳遞政治信號，像是表達美國對北京通過香港國安法的不滿等。「對台灣表達這種程度的支持是川普現在能做的，而且成本很小。」

至於台灣是否可能因此成為中美對抗的「出氣包」？張國城表示，大陸現在應該在等11月美國大選結果。目前看來川普要連任面臨很大挑戰。一旦川普下台，中美關係就有機會重新開始。而且站在習近平的角度來看，沒有連任壓力的習近平有的是時間，但川普沒有。

另一方面，他認為，在這次新冠肺炎疫情中，無論是北京的自我認知或是對外宣傳，中國大陸都認為其疫情控制的表現遠比美國要好，並因此贏得許多方面的優勢。在這種情況下，習的內部壓力可能沒有外界想的那麼大，也因此北京未必認為需要以大動作去轉移壓力。