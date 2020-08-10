公安部長再整頓：絕不允許對黨不忠

在中美關係惡化、水患肆虐、經濟衰退持續，公安部部長趙克志上月才下令全面維穩；日前趙克志先後到吉林、黑龍江的省市縣三級公安機關和基層派出所，展開教育整頓，要求絕不允許同中共黨中央離心離德、對黨中央陽奉陰違，絕不允許做「兩面人」、搞「偽忠誠」。

北京青年報報導，這是趙克志在京召開全國公安機關「堅持政治建警全面從嚴治警」教育整頓動員部署會議後，首次離京。

趙克志在這次調研時再次就教育整頓工作提出要求。說「再」，因為今年7月9日，趙克志曾出席全國公安機關「堅持政治建警全面從嚴治警」教育整頓動員部署會議。

這次在東北，趙克志對全國公安機關紮實推進教育整頓提出明確要求。趙克志提到，要緊盯嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩問題：以開展政治督察為抓手，堅決查處對黨不忠誠不老實以及搞人身依附、「小圈子」的人，堅決防止和糾正一切偏離「兩個維護」的錯誤言行，決不允許同黨中央離心離德、對黨中央陽奉陰違，絕不允許做「兩面人」、搞「偽忠誠」。

十八大之後，全國公安系統內有多人被查，不少人都違反政治紀律和規矩。2020年4月，公安部原副部長孫力軍被查。他落馬後，趙克志曾立刻召開會議。

還有一個細節值得關注，十八大之後公安系統落馬的官員中，有不少都是和家屬一同出事。比如，公安部原副部長孟宏偉就被指「家風敗壞，利用職務影響為其妻謀取職務，縱容其妻利用其職權搞特殊、謀私利」。

在這次調研時，趙克志要求：「各級領導幹部要從嚴從實要求自己，嚴格管理子女、親屬和身邊工作人員，建立清清爽爽的同志關係、規規矩矩的上下級關係、乾乾淨淨的政商關係，做到自身清、自身正、自身硬。」