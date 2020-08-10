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字節跳動首度進軍香港金融業 傳已申請5張牌照

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
TikTok母公司字節跳動正在積極籌劃進軍香港金融業。（圖／取自新浪網）
TikTok母公司字節跳動正在積極籌劃進軍香港金融業。（圖／取自新浪網）

TikTok母公司字節跳動正在積極籌劃進軍香港金融業，去年12月，字節跳動已在香港註冊成立松鼠證券，並已申請香港證監會的五類牌照，提供網路股票、期貨、外匯交易等服務。

21世紀經濟報導指出，據了解，松鼠證券已申請香港證監會的第1、4、5、6及9類牌照，可提供證券、期貨交易服務，對證券、期貨合約、機構融資提供意見，以及提供資產管理服務。

7月初，抖音海外版TikTok宣佈停止在香港的營運，並已在香港地區的谷歌（Google）和蘋果應用程式商店下架。不過，字節跳動中國CEO張楠之前表示，大陸版抖音在香港有很多用戶，將繼續為香港用戶提供服務。

事實上，大陸各大科技巨頭均已在香港金融業嶄露頭角，佈局券商或其他業務。以阿里巴巴為例，目前已涉足券商、儲值支付、虛擬銀行、保險公司等業務，旗下公司包括雲鋒金融、螞蟻銀行、萬通保險、Alipay HK等。

騰訊則透過旗下的富融銀行、富途證券、微信支付（香港）、微藍保險等在虛擬銀行、券商、保險等各個領域佈局；小米、京東、眾安也分別各自在香港獲得虛擬銀行牌照。

同時，市場傳言，字節跳動正在申請新加坡的虛擬銀行牌照，合資方為新加坡華僑銀行的創始家族之一。新加坡金融管理局將在年底前發放5張虛擬銀行牌照，將包括2個完整的數位銀行牌照，以及3個專門針對新加坡中小企業和其他非零售領域的數位批發銀行牌照。

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