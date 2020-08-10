龐培歐拒專訪 中媒狠酸「不敢」

香港特區行政長官林鄭月娥8日回應美國政府對包括她在內的11名中大陸及香港官員實施制裁，表示自己不嚮往美國，仍然有效的美國簽證可以註銷了；同樣在制裁名單之上的中央政府駐香港特區聯絡辦公室主任駱惠寧，則揶揄川普總統稱，可以寄去100美元，以供其凍結之用。

2020-08-09 12:56