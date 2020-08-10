龐培歐拒專訪 中媒狠酸「不敢」
觀察者網報導，中央廣播電視總台旗下CGTN（中國環球電視網）主播王冠6日在微博透露，近期對美國國務卿龐培歐提出採訪申請，就他諸多對華言論做一次探討，但遭美國國務院拒絕。事件引發中國網民討論，諷刺美方不敢受訪。
報導指出，儘管面對非善意的採訪，中國駐英國大使劉曉明、駐法大使盧沙野等中國外交人員，已多次接受外國媒體採訪，試圖創造理性交流的空間。中方這些作為與龐培歐形成鮮明對比。
報導還稱，龐培歐「不敢和CGTN對話」，卻在其他各種場合抹黑中國時，「口若懸河得很」。報導更暗批龐培歐是選擇性受訪。
報導引述CGTN指出，川普政府針對中國的各種操作，讓外界聯想到了半個世紀前美國的「紅色恐怖」。當時，幾乎所有的政府聲明和媒體宣傳都試圖讓美國人「鄙視、懼怕和仇恨」另一個國家，但隨之而來的是越南等地的多場局部戰爭，資源浪費，耽誤民眾生活水平的提高。
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