美抗中比抗疫起勁 環時社評：病態

美國近來對中國及中企祭出多項限制、制裁措施，引發中國輿論及網民不滿，要求中國化被動回應為主動反擊的聲浪不斷。官媒環球時報昨天發表社評指出，美方對華出牌過急過濫，顯示已被選舉逼瘋了，中方應採取反制，破了這門「政治生意經」，不能讓這種模式成為常態。

環球時報社評指出，美國新型冠狀病毒確診人數突破500萬人，死亡人數已經過了16萬人，美國是當今世界最發達的國家，卻被疫情衝擊成這樣，太不可思議了。更加不可思議的是，美國政府幾乎放棄了抗疫，近來為打壓中國所採取的措施反比打擊病毒的措施多得多，也快得多。

文章稱，美國所謂的「中國威脅」有很大想像的成分，華盛頓「重中國威脅」而「輕疫情威脅」的做法近乎無厘頭，它測出了美國政府當下行為邏輯的極度病態。美國對中國祭出的制裁，影響極壞。鑑於美方的確有很大程度屬於被選舉「逼瘋了」，中方不妨也跟他們多玩些「虛的」，不一定每次都跟著美方搞「對等反制」，而可在揭露美方胡搞方面多下功夫。

文中稱，川普政府想拿危害中國利益的方式給自己助選，這一傾向越來越肆無忌憚，如果這變成了美國國內政治鬥爭的有效模式，那就糟了，所以中方要想辦法破了這門「政治生意經」。要讓一些美方的挑釁受冷落，另一些挑釁受到真正的反擊。

另據新華社報導，美國華爾街日報網站日前撰文指出，中國消費經濟復甦幫助一些美國公司抵消了其在美國國內銷售嚴重下滑造成的損失，中國成為不少美國公司的「避難所」。

「中國提供了一個復甦、穩定、增長的模式。」美國運動休閒品牌SKECHERS首席運營官戴維．溫伯格在7月底的財報電話會議上說。SKECHERS第二季度銷售總額同比下降42%，但在中國市場卻實現了11.5%的增長。

文章提到，不少其他地區知名奢侈品企業也從中國消費市場獲益。LVMH集團投資者關係主管表示，中國市場很好地抵消了公司在其他地區遭受的損失。GUCCI所有者開雲集團公布季度財報顯示，旗下奢侈品牌二季度銷售額同比下降43%，但在中國增長超40%。lululemon近幾周在中國的銷售額同比增長超20%，Nike5月在中國市場也實現兩位數強勁增長。