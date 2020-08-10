五眼聯盟涉港聲明 陸駐加使館：堅決反對

包括加拿大在內的五眼聯盟外長日前發表聯合聲明，對香港事務評論，敦促香港特區政府盡快舉行選舉。中國大陸駐加拿大大使館今回應指，這些國家粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

據香港文匯網，中方指有關聲明是罔顧事實，居心叵測，玩弄雙重標準，充斥著傲慢偏見，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方敦促有關國家立即停止利用涉港問題干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。

大陸駐加大使館發言人表示，面對嚴峻疫情，特區政府決定推遲第七屆立法會選舉，是保護香港市民生命安全和身體健康的正當之舉，也是保障立法會選舉安全和公正公平的必要之舉。香港國安法彌補了香港的法律漏洞，有利於使「一國兩制」方針在法治軌道上行穩致遠，有利於香港長治久安，保障的是香港絕大多數居民的安全和依法享有的各項權利和自由。

九日五國外長涉港聲明由美國國務卿龐培歐及澳洲外長佩恩、加拿大外長商鵬飛、紐西蘭外長彼得斯、英國外交大臣拉布聯合發出。

聲明宣稱，香港特區政府延後立法會選舉及取消部分立法會參選人參選資格的舉動，破壞了對香港繁榮穩定至關重要的民主行程。聲明還再度稱香港國安法「正在侵蝕香港人民的基本權利和自由」。呼籲香港特區政府恢復先前取消的參選人參選資格，敦促香港特區政府儘快舉行選舉。