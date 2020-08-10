快訊

「男女有別」的韓國社會 高校男師為何要出女性主義書？

電器失火有5大前兆！預防火災發生 你可以先做的事

拘捕黎智英後 百名港警搜查香港蘋果日報、壹傳媒

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港警方拘捕黎智英、其子及壹傳媒高層等7人，指違國安法、欺詐等罪。(取自立場新聞)
香港警方拘捕黎智英、其子及壹傳媒高層等7人，指違國安法、欺詐等罪。(取自立場新聞)

香港國安法實施超過一個月，警方國安處今早以違反國安法拘捕壹傳媒創辦人黎智英及其兒子。港警表示，今晨採取拘捕行動，至少 7 人被捕，涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪。

此外，據立場新聞報導，「數以百計的警員同時到壹傳媒及香港蘋果日報位於將軍澳的辦事處搜查」，被帶返九龍城警署的黎智英，之後也由警方帶同返回壹傳媒辦事處調查。

報導引述港警稱，不排除更多人被捕。

港警早上7時許去到黎智英寓所，執行搜查令，消息一出，黎智英寓所外大批媒體守候。至早上9時40分，黎智英在律師倍同下，被警員由寓所帶走。

警方指，今晨拘捕至少7人，全部為香港本地男子，年齡介乎39歲至72歲。他們涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪。警方指行動仍然進行中，不排除更多人被捕。

綜合港媒報導，今早兩隊警員分別去到壹傳媒創辦人黎智英位於嘉道理道寓所，以及黎智英次子黎耀恩位於西貢的住所調查，警方是以涉嫌勾結外國勢力拘捕黎智英和黎耀恩。

黎智英的助手Mark Simon於社交平台表示，黎智英被指涉勾結外國勢力被捕，又說壹傳媒集團亦有人被捕或問話。

此外，壹傳媒集團執行董事張劍虹被捕，被指涉嫌串謀欺詐；另一執行董事周達權則以涉嫌勾結外國勢力及串謀欺詐被捕。據報，壹傳媒行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光亦因涉及串謀欺詐罪被捕。

與此同時，大批警員又到香港蘋果日報位於將軍澳工業邨的廠房搜查。

據報黎智英被指涉嫌違契欺詐，違反將軍澳工業邨地契條款，疑在將軍澳工業邨廠房內經營至少14間獨立公司，其董事均為黎智英，而黎智英次子黎耀恩則經營10間餐廳及公司，當中有提供「公司秘書」服務。

香港多家媒體引述警方消息指，國安處以涉嫌違反港版國安法第29條「勾結外國勢力」罪名，拘捕黎智英及黎耀恩。該控罪可被判三年以上、十年以下有期徒刑。若罪行嚴重，可判處十年以上有期徒刑，甚至無期徒刑。 

黎智英 港版國安法 壹傳媒

延伸閱讀

港股今早盤跌幅在亞股中最重 黎智英被捕

民主派出席六四晚會 港府提告黃之鋒、黎智英等24人

黎智英今再被提訊：共涉三案、被控五罪

長虹斥資61.39億買土城土地 背後賣家是黎智英

相關新聞

港媒：涉嫌勾結外國勢力 黎智英等7人在港被捕

文匯報今早推出快訊，指香港警方國安處一早已拘捕亂港分子、「壹傳媒」黎智英等7人，涉嫌勾結外國勢力，違反香港國安法。

拘捕黎智英後 百名港警搜查香港蘋果日報、壹傳媒

香港國安法實施超過一個月，警方國安處今早以違反國安法拘捕壹傳媒創辦人黎智英及其兒子。港警表示，今晨採取拘捕行動，至少 7...

黎智英被捕：港版國安法狙擊！香港蘋果日報遭港警「斬首行動」

「勾結外國勢力罪？最高刑度：無期徒刑。」8月10日上午8點，獲得《港版國安法》極大起訴權力的港警國安處，突襲式地逮捕了香港媒體大亨黎智英，指控其涉嫌詐欺並觸犯《港版國安法》的〈勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪〉。儘管自2014傘運過後，黎智英屢遭港警扣罪逮捕，目前仍身纏2019反送中、2020香港六四悼「非法集會」等多起官司，但本回遭國安法入罪者更擴及了黎智英的長子與次子，香港壹傳媒集團的高階管理層——行政總裁、財務總裁、行政總監與動畫總經理——一共7人都同步被抓。與此同時，港警更挾國安法進一步闖入、封鎖了香港《蘋果日報》總部。極為高調且前所未有的「媒體斬首行動」，就這樣風暴似地突襲而來。

港警拘捕7人名單曝光：黎智英及其兩子、4集團高層

香港警方表示，早上至少拘捕7名男子，涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀欺詐等罪。據香港電台報導，被捕人士包...

五眼聯盟涉港聲明 陸駐加使館：堅決反對

包括加拿大在內的五眼聯盟外長日前發表聯合聲明，對香港事務評論，敦促香港特區政府盡快舉行選舉。中國大陸駐加拿大大使館今回應...

美部長高調訪台贊防疫 北京回應引關注

美國衛生部長阿札（Alex Azar）8月10日發文表示支持台灣的公衛領導地位，他說:「很榮幸能夠在此轉達我們對台灣及其作為全球衛生領導者的支持。」

黎智英父子被拘捕 蘇貞昌：中國應信守承諾

行政院長蘇貞昌上午11時在交通部長林佳龍和氣象局長鄭明典陪同下，視察中央氣象局。蘇貞昌除了感謝氣象局即時掌握氣象資訊向國...

國民黨：港府不能因政治因素傷害人權和新聞自由

香港國安法實施逾月，警方國安處今早以違反國安法拘捕壹傳媒創辦人黎智英及其兒子。對此，國民黨表示，針對港版國安法所引發的爭...

黎智英遭拘捕 民眾黨再籲修港澳條例援助港人

根據香港「東網」報導，香港警方今早以「涉嫌勾結外國勢力」違反港版國安法為由，逮捕壹傳媒董事長黎智英等7人。民眾黨上午發聲...

中美關係緊張、黎智英被捕 港股恒指低開

港股10日開盤，恒生指數低開0.63%，報24376.82點；紅籌指數跌0.39%，國企指數跌0.58%，由於中美關係持...

北京鐵腕治港 紐約駐處投書華爾街日報籲反制

北京強推「港區國安法」威脅香港高度自治，駐紐約辦事處投書華爾街日報，強調台灣與港人站在同一陣線，並呼籲國際社會反制北京日...

跨海求學 台灣女孩徐子蕓廣州趕考記

18歲台灣女生徐子蕓為追求夢想，克服重重困難，到廣州參加招生考試。「這次從台灣到廣州，一路經歷不少波折，但只要能考上心儀...

熱門新聞

港媒：涉嫌勾結外國勢力 黎智英等7人在港被捕

自行研發晶片 雷軍：小米遇到巨大困難

湖南大學聘任26歲女副教授 才貌雙全引熱議

拘捕黎智英後 百名港警搜查香港蘋果日報、壹傳媒

花67萬婚介費飛越南找老婆 他相親3次都失敗還慘被詐騙

高通籲華府批准向華為出口5G晶片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。