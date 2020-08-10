拘捕黎智英後 百名港警搜查香港蘋果日報、壹傳媒

香港國安法實施超過一個月，警方國安處今早以違反國安法拘捕壹傳媒創辦人黎智英及其兒子。港警表示，今晨採取拘捕行動，至少 7 人被捕，涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪。

此外，據立場新聞報導，「數以百計的警員同時到壹傳媒及香港蘋果日報位於將軍澳的辦事處搜查」，被帶返九龍城警署的黎智英，之後也由警方帶同返回壹傳媒辦事處調查。

報導引述港警稱，不排除更多人被捕。

港警早上7時許去到黎智英寓所，執行搜查令，消息一出，黎智英寓所外大批媒體守候。至早上9時40分，黎智英在律師倍同下，被警員由寓所帶走。

警方指，今晨拘捕至少7人，全部為香港本地男子，年齡介乎39歲至72歲。他們涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪。警方指行動仍然進行中，不排除更多人被捕。

綜合港媒報導，今早兩隊警員分別去到壹傳媒創辦人黎智英位於嘉道理道寓所，以及黎智英次子黎耀恩位於西貢的住所調查，警方是以涉嫌勾結外國勢力拘捕黎智英和黎耀恩。

黎智英的助手Mark Simon於社交平台表示，黎智英被指涉勾結外國勢力被捕，又說壹傳媒集團亦有人被捕或問話。

此外，壹傳媒集團執行董事張劍虹被捕，被指涉嫌串謀欺詐；另一執行董事周達權則以涉嫌勾結外國勢力及串謀欺詐被捕。據報，壹傳媒行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光亦因涉及串謀欺詐罪被捕。

與此同時，大批警員又到香港蘋果日報位於將軍澳工業邨的廠房搜查。

據報黎智英被指涉嫌違契欺詐，違反將軍澳工業邨地契條款，疑在將軍澳工業邨廠房內經營至少14間獨立公司，其董事均為黎智英，而黎智英次子黎耀恩則經營10間餐廳及公司，當中有提供「公司秘書」服務。

香港多家媒體引述警方消息指，國安處以涉嫌違反港版國安法第29條「勾結外國勢力」罪名，拘捕黎智英及黎耀恩。該控罪可被判三年以上、十年以下有期徒刑。若罪行嚴重，可判處十年以上有期徒刑，甚至無期徒刑。