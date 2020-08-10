美部長高調訪台贊防疫 北京回應引關注

(德國之聲中文網) 美國衛生部長阿札（Alex Azar）8月10日發文表示支持台灣的公衛領導地位，他說:「很榮幸能夠在此轉達我們對台灣及其作為全球衛生領導者的支持。」

他也貼出美國訪團戴著口罩下飛機的照片，並表示他們新冠病毒檢測結果為陰性。

據法新社9日報道，美國衛生部長阿扎（Alex Azar）將對台灣展開為期3天的訪問。訪問期間他將同台灣總統蔡英文以及外交部長吳釗燮舉行會晤。

中央社報道稱，下周一（8月10日）阿扎爾將到台灣衛福部疾管署簽署合作備忘錄。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台美合作內容明天才會公布，醫衛、物資交流都會討論。

據報道，台灣外交部和美國在台協會的官員將出席周一的合作備忘錄簽署儀式。中央社引述陳時中的表述稱，加之媒體的參與，「人數相當多，疾管署正加緊再三演練，落實動線分離及個人防護」。

美國在台協會8月5日在其官方網頁上刊登的新聞稿中指出，「美國總統川普於2018年簽署了《台灣旅行法》，旨在派遣高階美國官員來台，重申美台友誼、追求共同利益，並擁護將美國、台灣及全球民主大家庭串連起來的共享價值。本次訪問為此項美國政策的一環」。

新聞稿稱，「在訪台期間，阿扎部長也將向公衛研究生及美國疾病管制與預防中心培訓計劃的學友發表大型演講，部長將於演講中強調台灣在國際社會，尤其是全球公共衛生領域中，扮演建設性的角色」。

法新社報道稱，川普在民調中的支持率仍落後於民主黨總統候選人拜登，這令他在選戰中更加加強釋放反北京的訊號。

隨著美國公眾對川普政府應對處理新冠危機不力的不滿情緒加劇，川普從先前與中國達成貿易協定的重點轉為指責中國應該為全球新冠疫情負責。

美國雖然是台灣的主要武器供應國，但是大對數時間對於與台灣維系官方聯絡方面都持謹慎態度。

美國前任在台協會台北辦事處處長包道格 （Douglas Paal）表示，川普政府仍然注意（不越過）中國的紅線，因此並沒有任何負責處理國家安全問題的美國官員訪台。

包道格在接受法新社采訪時說：「事實上，他們（川普政府）沒有選擇派遣國安顧問或者其他什麼人訪台，目的就是試圖盡可能近地接近中國的紅線，但是又不想越過它。」

本周三（8月5日），中國外交部發言人汪文斌在新聞例會上表示，中方堅決反對美台官方往來。他說：「台灣問題是中美關系當中最重要最敏感的問題。」他還強調，「一個中國原則為國際社會所公認，任何無視、否定或者挑戰一個中國原則的企圖，都將以失敗而告終」。

鄒宗翰/洪沙 (綜合報導)

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