快訊

今年第6號颱風「米克拉」生成 氣象局10:30海陸警齊發

致命缺陷？國造新槍爆烏龍設計 繫上槍繩就無法換彈匣

中美關係緊張、黎智英被捕 港股恒指低開

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
港股10日開盤，恒指低開0.63%，紅籌指數跌0.39%，國企指數跌0.58%。（圖／取自路透）
港股10日開盤，恒指低開0.63%，紅籌指數跌0.39%，國企指數跌0.58%。（圖／取自路透）

港股10日開盤，恒生指數低開0.63%，報24376.82點；紅籌指數跌0.39%，國企指數跌0.58%，由於中美關係持續緊張，美國總統川普先後揚言封殺TikTok及微信，美國更制裁11名香港官員，加上香港警方國安處10日因香港國安法拘捕「壹傳媒」創辦人黎智英等7人，導致港股受到拖累。

據新浪新聞報導，川普頒布行政命令，45天後禁止美國居民與抖音海外版TikTok、微信海外版WeChat進行任何生意往來。騰訊控股7日一度暴跌10%，收跌5%，騰訊系集體暴跌；10日開盤，騰訊低開3.32%，報價510港元。

而恒指公司即將於14日公布季度重組，阿里巴巴成為劃分恒指成分股的大熱股份，藥明生物及中芯國際成為次要熱門，預期京東及小米替換的機會，則排在中芯國際之後。阿里巴巴10日低開1.77%。

專家表示，港股受中美緊張關係拖累，中概股受影響最大，由於情況仍充滿不確定性，相信港股表現仍須觀察中美關係發展，騰訊也會持續成為焦點，恒生指數預期仍只會維持待變格局，並於24000點至25000點上平上落。

港股 香港

延伸閱讀

港股開盤挫154點 騰訊跌逾3%

港股今早盤跌幅在亞股中最重 黎智英被捕

民主派出席六四晚會 港府提告黃之鋒、黎智英等24人

黎智英今再被提訊：共涉三案、被控五罪

相關新聞

港媒：涉嫌勾結外國勢力 黎智英等7人在港被捕

文匯報今早推出快訊，指香港警方國安處一早已拘捕亂港分子、「壹傳媒」黎智英等7人，涉嫌勾結外國勢力，違反香港國安法。

政策髮夾彎／陸生掀退學運動？ 「有討論但不多」

教育部日前宣布，開放所有境外的「在學學位生」返台，但又政策大轉彎，排除陸生，讓陸生感到錯愕與不滿。近日傳出不少陸生因受到...

中美關係緊張、黎智英被捕 港股恒指低開

港股10日開盤，恒生指數低開0.63%，報24376.82點；紅籌指數跌0.39%，國企指數跌0.58%，由於中美關係持...

北京鐵腕治港 紐約駐處投書華爾街日報籲反制

北京強推「港區國安法」威脅香港高度自治，駐紐約辦事處投書華爾街日報，強調台灣與港人站在同一陣線，並呼籲國際社會反制北京日...

跨海求學 台灣女孩徐子蕓廣州趕考記

18歲台灣女生徐子蕓為追求夢想，克服重重困難，到廣州參加招生考試。「這次從台灣到廣州，一路經歷不少波折，但只要能考上心儀...

祈福法會「雲直播」 牽起浙台情誼

以「百名在陸台商看浙江、在湖州看見美麗中國」為主題的系列活動，8月6日至8日在浙江湖州舉辦。來自上海、江蘇、湖北以及浙江...

中國人大審港立會繼續運作 被DQ議員去留沒答案

中國全國人大常委會昨天討論香港立法會繼續運作議案，被DQ的泛民現任議員去留仍沒答案。

傳陸人大常委會涉立法會運作案已完成討論 擬周二表決

大陸全國人大常委會第二日在北京開會，據了解，今次會議議程有20多項，早上的分組討論涉及國旗法和國徽法修正草案，並獲得大致...

推特貼標籤 直播熊貓算「政治宣傳」？

繼臉書（Facebook）後，美國社群媒體推特（Twitter）6日宣布將所有被「國家控制」的媒體帳號貼上標籤，加以註記。其中，由中國央視網與成都大熊貓繁育研究基地合作的「愛熊貓」（iPanda）帳號，也被標註為「國家附屬媒體」引起中國網民討論。

回應美制裁 林鄭喊註銷美簽 駱惠寧這樣反擊

香港特區行政長官林鄭月娥8日回應美國政府對包括她在內的11名中大陸及香港官員實施制裁，表示自己不嚮往美國，仍然有效的美國簽證可以註銷了；同樣在制裁名單之上的中央政府駐香港特區聯絡辦公室主任駱惠寧，則揶揄川普總統稱，可以寄去100美元，以供其凍結之用。

印媒：4萬解放軍接近中印邊境 印擬射衛星監視

大陸環球網引述「印度防務新聞」報導，為了嚴密監視中國軍隊在中印邊境附近乃至縱深的行動，印度情報部門認為，印度還需要再發射...

台海危機後試圖破冰 前國代蔡志弘：李指示我率團赴陸

前總統李登輝7月30日病逝，在他執政期間，台海曾兩度出現危機，瀕臨開戰邊緣。不過，國民黨前國代蔡志弘最近爆料，指在台海危...

熱門新聞

港媒：涉嫌勾結外國勢力 黎智英等7人在港被捕

自行研發晶片 雷軍：小米遇到巨大困難

印媒：4萬解放軍接近中印邊境 印擬射衛星監視

深圳航空客機起飛後高度驟降5500公尺 原因調查中

高通籲華府批准向華為出口5G晶片

花67萬婚介費飛越南找老婆 他相親3次都失敗還慘被詐騙

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。