中美關係緊張、黎智英被捕 港股恒指低開

港股10日開盤，恒生指數低開0.63%，報24376.82點；紅籌指數跌0.39%，國企指數跌0.58%，由於中美關係持續緊張，美國總統川普先後揚言封殺TikTok及微信，美國更制裁11名香港官員，加上香港警方國安處10日因香港國安法拘捕「壹傳媒」創辦人黎智英等7人，導致港股受到拖累。

據新浪新聞報導，川普頒布行政命令，45天後禁止美國居民與抖音海外版TikTok、微信海外版WeChat進行任何生意往來。騰訊控股7日一度暴跌10%，收跌5%，騰訊系集體暴跌；10日開盤，騰訊低開3.32%，報價510港元。

而恒指公司即將於14日公布季度重組，阿里巴巴成為劃分恒指成分股的大熱股份，藥明生物及中芯國際成為次要熱門，預期京東及小米替換的機會，則排在中芯國際之後。阿里巴巴10日低開1.77%。

專家表示，港股受中美緊張關係拖累，中概股受影響最大，由於情況仍充滿不確定性，相信港股表現仍須觀察中美關係發展，騰訊也會持續成為焦點，恒生指數預期仍只會維持待變格局，並於24000點至25000點上平上落。