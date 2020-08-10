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祈福法會「雲直播」 牽起浙台情誼

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

以「百名在陸台商看浙江、在湖州看見美麗中國」為主題的系列活動，8月6日至8日在浙江湖州舉辦。來自上海、江蘇、湖北以及浙江等地的台商150餘人參加活動。此次活動包括以兩岸交流為主要內容的「兩岸同心、福滿人間」雲上祈福法會，以及「在陸台商看湖州」等活動。

中新社報導，本次活動之一的「兩岸同心福滿人間」雲上祈福法會，是在浙江舉辦的最大規模兩岸交流活動之一，由湖州碧岩禪寺和台灣日月潭文武廟共同發起。該活動以線上線下相結合的方式進行，海峽兩岸1000多名各界人士受邀參加。雲上祈福法會開幕式採取現場加「雲」直播形式舉辦，在湖州碧岩禪寺設立主會場，在台灣設立5個分會場。

為加強交流，碧岩禪寺和日月潭文武廟約定，日月潭文武廟在每年的藥師佛誕辰日帶領信眾來湖州碧岩禪寺進行祖庭謁祖朝聖，每年12月24日湖州碧岩禪寺將派出得道高僧赴台灣舉行紀念法會，雙方建立每年「一來一往」的交流機制。

來自上海、江蘇、湖北以及浙江等地的台商150餘人將分赴吳興、南潯、長興等地，主要參訪太湖龍之夢、太湖博物館、義皋村、南潯古鎮等地，瞭解湖州製造業、鄉村振興以及文旅等發展形勢。

中新社稱，台商紛紛對湖州的文旅等產業表示了濃厚的興趣，不少人表示，新冠肺炎疫情發生以來，大陸對台商的政策一如既往，並提供許多服務，幫台企解決了不少矛盾問題。通過本次參訪，增強在大陸發展的信心，會繼續加大投資力度，爭取早日到湖州投資興業。

台商 日月潭 上海

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