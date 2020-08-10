跨海求學 台灣女孩徐子蕓廣州趕考記

18歲台灣女生徐子蕓為追求夢想，克服重重困難，到廣州參加招生考試。「這次從台灣到廣州，一路經歷不少波折，但只要能考上心儀的院校，一切都值得！」她感慨地說。

新華社報導，台灣長大的徐子蕓對大陸並不陌生。因母親是重慶人，她常在假期回山城探親。在桃園念高中時，從小學習美術的徐子蕓得知有學長考入北京的中央美術學院，點燃「登陸」求學夢想。

去年夏天，徐子蕓特地飛赴重慶參加美術專業考試培訓，讓她對大陸藝術教育有了更多認識。「我知道大陸競爭激烈，能考進這些學校的人實力都很強。那會是一個良好環境，相信有身邊人帶動，自己也會進步。」

懷著這個信念，面對後來接踵而至的「意外」時，徐子蕓始終堅定追夢，不輕言放棄。

今年初因新冠肺炎疫情讓各大院校紛調整安排。5月，徐子蕓在台灣遠程完成4所大陸藝術院校的作品提交，並通過中央戲劇學院、中國美術學院、北京服裝學院的專業考試。

「最後一關」—面向港澳台僑學生的2020年聯招文化課考試。網上報名時，徐子蕓選擇廣州考點。由於疫情，本應5月中下旬舉辦的考試，直至7月才宣布定在8月3日、4日。

7月11日，徐子蕓從台灣飛抵香港，打算先在當地完成14天居家隔離，再赴廣州。但7月17日，深圳調整防疫政策，由香港入境人員須接受14天集中隔離。7月22日，她拿著當天收到的核酸檢測陰性結果證明進入深圳，隨即轉往隔離酒店。

「努力學習多年，立志到大陸深造，並已通過幾所院校專業科目考試，因突然的變化，我很可能無法實現夙願。當時真感到了一絲灰心，甚至都做好了復讀的打算。」她說。

轉機發生在抵深第3天。廣東省和有關城市台辦獲悉徐子蕓情況後，迅速協調，同意徐子蕓在做好閉環隔離措施情況下，在廣州單獨考場進行考試。「他們讓我安心備考，真的非常感謝大家的盡力幫助。」徐子蕓說。