傳陸人大常委會涉立法會運作案已完成討論 擬周二表決
大陸全國人大常委會第二日在北京開會，據了解，今次會議議程有20多項，早上的分組討論涉及國旗法和國徽法修正草案，並獲得大致支持。有代表在會上提出，國徽的具體使用細節需要較嚴格，另外，會上亦討論全國人民代表大會議事規則修正草案。此外，有關香港立法會運作的議案在昨日會議上已完成討論。
據香港電台報導，有消息指出，涉及立法會運作的議案在昨日會議上已完成討論，除非有人大代表提出修訂，否則將於星期二閉幕下午正式表決。
報導說，由於國旗法和國徽法已列入基本法附件三，草案通過後，香港的法例將作出修改。
根據國旗法修正草案規定，不得倒掛或以其他有損國旗尊嚴的方式升掛，亦不能隨意丟棄國旗，國旗及其圖案不得用作商標、產品外觀設計和商業廣告。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言