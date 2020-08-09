傳陸人大常委會涉立法會運作案已完成討論 擬周二表決

大陸全國人大常委會第二日在北京開會，據了解，今次會議議程有20多項，早上的分組討論涉及國旗法和國徽法修正草案，並獲得大致支持。有代表在會上提出，國徽的具體使用細節需要較嚴格，另外，會上亦討論全國人民代表大會議事規則修正草案。此外，有關香港立法會運作的議案在昨日會議上已完成討論。

據香港電台報導，有消息指出，涉及立法會運作的議案在昨日會議上已完成討論，除非有人大代表提出修訂，否則將於星期二閉幕下午正式表決。

報導說，由於國旗法和國徽法已列入基本法附件三，草案通過後，香港的法例將作出修改。

根據國旗法修正草案規定，不得倒掛或以其他有損國旗尊嚴的方式升掛，亦不能隨意丟棄國旗，國旗及其圖案不得用作商標、產品外觀設計和商業廣告。