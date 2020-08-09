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中國人大審港立會繼續運作 被DQ議員去留沒答案

世界日報 / 香港新聞組／香港9日電

中國全國人大常委會昨天討論香港立法會繼續運作議案，被DQ的泛民現任議員去留仍沒答案。

全國人大常委會昨起一連4日在北京開會。據央視報導，國務院昨日已提請常委會，審議就香港第六屆立法會繼續運作作出決定的議案；國務院港澳辦主任夏寶龍在會上說明有關議案內容。至於被選舉主任DQ參選資格的議員能否留任，全國人大常委譚耀宗稱當決定公布時大家會知道整體安排，現時無法回答，應該最遲11日可表決。

央視報導指出，國務院認為，香港特區行政長官與行政會議，依據「緊急情況規例條例」決定推遲第七屆立法會換屆選舉的，法律依據充分，符合當前香港疫情發展的實際情況，有利於保障公共安全和選舉的公平公正，符合公眾利益，是必要的、恰當的。

明報報導，譚耀宗在北京接受香港傳媒訪問時，被問到相關決定是否即是將第六屆立法會議員任期延長一年，他指不可在現階段透露，強調現時的決定是符合憲法、基本法，聽取了特區政府的意見，亦符合香港特區實際情。

被問到夏寶龍在會上提到特區政府提出的意見，譚耀宗沒有具體交代，稱相關要求清晰，夏寶龍作出很詳細的說明，公布解決議會「真空期」方案時，大家就會知道。被問到常委意見是否一致，他稱理解到委員很關心香港和疫情，很支持特區政府提出將選舉延後一年。

香港 立法會

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