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抖音、微信後… 阿里巴巴下一箭靶？

世界日報 / 中國新聞組╱北京9日電

微信和TikTok將在美國被禁用，引發各界關注，近期，有擔憂聲音傳出，中國電商阿里巴巴集團等中國公司有可能也成為被禁的靶子。

美國之音報導，美國總統川普6日發布兩項行政命令，禁止美國管轄下的個人或公司與擁有微信的中國公司騰訊進行「任何交易」，該命令將在45天後生效。另一項是要求TikTok（抖音國際版）必須在45天內完成出售交易，規定期限一過，將不允許任何美國的個人或企業與其進行交易。

川普在禁止微信的行政命令中說，在全球擁有超過十億用戶的社交媒體和電子支付應用程序微信，跟TikTok一樣，「會自動捕獲其用戶的大量訊息。這種數據收集的威脅可以使中國共產黨獲得美國人的個人和專有訊息，此外，該應用程序還可以捕獲訪問美國的中國公民的個人信息和專有訊息，從而使中國共產黨擁有一種機制，可以跟蹤可能一生中首次享受自由社會利益的中國公民。」

美國認為，受中國政府管控的應用程序對美國的國家安全構成威脅。被中國政府獲取的信息可能被用於「勒索和商業間諜活動」。

阿里巴巴電商平台去年7月向美國賣家開放，美國是其增長最快的市場。在包括美國在內的全球範圍內，阿里巴巴有1000萬客戶通過其平台購買商品，在截至今年3月份的過去12個月裡售出了價值一萬億（兆）美元的商品，其中大部分在中國。

CNN報導，阿里巴巴的股票星期五在香港下跌了3%，表明投資者正在權衡這個中國電商公司在美國受到嚴厲管控的可能性。美國企業用來託管其在線業務的阿里巴巴雲服務，在美國政府早些時候公布「清潔網絡」（Clean Network）計畫後，面臨的風險最大。

國務卿龐培歐在一份聲明中表示，該項目是為了保護美國的電訊和技術基礎設施，使其免受「中國共產黨等惡意行為者的大舉入侵」。

微信 電商 共產黨

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