推特貼標籤 直播熊貓算「政治宣傳」？

繼臉書（Facebook）後，美國社群媒體推特（Twitter）6日宣布將所有被「國家控制」的媒體帳號貼上標籤，加以註記。其中，由中國央視網與成都大熊貓繁育研究基地合作的「愛熊貓」（iPanda）帳號，也被標註為「國家附屬媒體」引起中國網民討論。

來源：YouTube

綜合觀察者網、美國之音報導，推特表示，新標籤將只專用於「國家通過財務資源、直接或間接政治壓力以及/或者控制製作和發行而對編輯內容行使控制的媒體」。推特此舉被視為對公眾的批評做出回應。其曾被批評沒有恰當處理外國的干涉和虛假信息。

目前涉及的國家是聯合國五個常任理事國，也就是中國、法國、俄羅斯、英國與美國，被貼標籤的對象包括三類：大量從事地緣政治和外交活動的政府帳號、國家相關媒體以及與國家相關媒體有關的編輯或著名記者等個人。

目前已看到，中國外交部發言人華春瑩和趙立堅的推特帳號被標明為「中國政府帳號」。

報導指出，相關「國家附屬媒體」的標籤出現在這類帳號的個人資料頁面，以及每一條發送和分享推文上，並配有圖案：國旗代表政府帳號（China government account）；講台小圖標代表官方媒體（China state-affiliated media）。

觀察者網稱，目前被標註的主要為中俄媒體，包括人民日報、新華網、央視（CCTV）、環球時報、環球電視新聞網（CGTN），以及塔斯社、今日俄羅斯、衛星社等帳號。

環球時報主編胡錫進的英文推特帳號也被註明這一標籤。

值得注意的是，由央視網與成都大熊貓繁育研究基地合作的「愛熊貓」（iPanda）廣播帳號，也被推特標註為「國家附屬媒體」。