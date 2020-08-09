TikTok反擊！最快周二起訴川普政府

針對美國總統川普簽署TikTok和微信行政令，美國國家公共電台（NPR）8日援引知情人士的話透露，TikTok計畫起訴川普政府，最快將於周二提出，認為總統的行政令違反憲法。

NPR援引一位直接參與這起即將到來的訴訟、但未被授權代表該公司發言的人士透露，TikTok最快將於周二對川普政府提起聯邦訴訟。該人士表示，這起訴訟將提交給美國加州南區聯邦地區法院，因為TikTok的美國業務總部就在那裡。

此外，NPR獲悉，訴訟將認為川普總統簽署的行政令違反憲法，因為這沒有給該公司一個回應的機會。據消息人士表示，TikTok還認為，川普政府在這項行政命令中所援引的「國家安全理由」是毫無根據的。

NPR稱，白宮拒絕就該起訴訟發表相關評論。