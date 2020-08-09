回應美制裁 林鄭喊註銷美簽 駱惠寧這樣反擊

香港特區行政長官林鄭月娥8日回應美國政府對包括她在內的11名中大陸及香港官員實施制裁，表示自己不嚮往美國，仍然有效的美國簽證可以註銷了；同樣在制裁名單之上的中央政府駐香港特區聯絡辦公室主任駱惠寧，則揶揄川普總統稱，可以寄去100美元，以供其凍結之用。

林鄭8日下午在臉書專頁發文，質疑美國公布她的個人資料，其中住宅地址還出錯，是採用了她2016年6月時以政務司司長身分訪問美國時申請入境簽證時的資料；她質問美方把申請簽證的個人資料交給財政部，作入境以外的用途，有否違反人權保障。 林鄭坦承自己的訪美簽證有效期是到2026年，既然並不向往到這個國家去，看來也可主動注銷了。

林鄭在帖文中稱，有人奇怪為什麼美國在公布她個人資料時，說其住址是山頂白加道的Victoria House，即政務司司長的官邸；她反問，「難道負責的美國官員連特區行政長官是住在上亞厘畢道的禮賓府(Government House)也不知道嗎？」

林鄭還回應，有一些被針對的特區政府官員連特區護照號碼也被美國披露，有些則沒有披露，她發出疑問：「難道我的同事連特區護照也沒有嗎？」她認為，這些現象說明了美國一些人辦事粗疏，讓她想起當年美國政府向特區政府提出要引渡斯諾登(Edward Snowden)，但交來的文件卻把斯諾登的全名都搞錯了。

駱惠寧8日針對美國制裁發表談話表示，「被美國列入制裁名單，恰說明我為國家、為香港做了我應該做的事情。我在國外沒有一分錢資產，搞『制裁』不是白費勁嗎？當然，我也可以向特朗普(川普)先生寄去100美元，以供其凍結之用。」

香港中聯辦發言人8日發表談話，對美國制裁表示堅決反對和強烈譴責，「我們絕不會畏懼任何蠻橫霸道，如果美國認為所謂制裁就能讓中國人妥協退讓，那他們是弄錯了時代、打錯了算盤、枉費了心機。」發言人指出，中國有句古詩，「青山遮不住，畢竟東流去」，說的是時代潮流浩浩蕩蕩，任何勢力都無法改變。

中國國務院港澳事務辦公室8日也發表聲明，譴責美國制裁，表示「任何恫嚇和威脅都絲毫不能動搖我們維護國家安全的意志。」