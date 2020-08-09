印媒：4萬解放軍接近中印邊境 印擬射衛星監視

大陸環球網引述「印度防務新聞」報導，為了嚴密監視中國軍隊在中印邊境附近乃至縱深的行動，印度情報部門認為，印度還需要再發射4至6顆專用的偵察衛星，才能確保持續監視解放軍的動向。

報導稱，解放軍在新疆境內舉行大規模軍事演習後，包括印度第14軍軍部在內的駐列城軍隊感到非常驚恐。印度方面認為，解放軍出動了4萬兵力接近中印邊境，並且配備了大量重武器和火砲，可從多個方向迅速推進並進入印度本土。

「為了提高監視解放軍兵力在中印邊境和縱深的行動，需要發射4至6顆攜帶高分辨率傳感器和相機的衛星，對小目標乃至單兵的運動進行緊密監視。」印度軍方說，這種能力和資產也能幫助印度減少對外國的依賴，持續監視中國和其他與印度為敵的國家。

報導說，印軍已經擁有了一些軍用衛星，可以對假想敵進行偵察，但能力不足。