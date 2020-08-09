港媒：陸人大常委會今分組討論立法會運作案

大陸全國人大常委會第二日在北京開會，多輛旅遊巴士早上8時半後駛入人民大會堂，附近一帶有多輛公安車輛駐守。港媒指，人大常委會今日分組討論立法會運作議案。

據香港電台報導，在昨日的會議上，大陸國務院提請人大常委會就香港特區立法會繼續運作提出決定的議案，並由港澳辦主任夏寶龍作解說。據了解，今日會就議案分組討論。

今次會議亦提請審議「國旗法」及「國徽法」的修正草案，當中的「國旗法」修正草案規定，不得倒掛或者以其他有損國旗尊嚴的方式升掛和使用國旗。

另據星島網，出席會議的港區全國人大常委譚耀宗表示，夏寶龍在會上詳細解釋特區政府延遲立法會選舉一年的要求，並就解決方案提出了決定議案，但指現階段未能透露詳情。

他指出，有關的決定議案是符合（大陸）憲法及（香港）基本法要求，亦已聽取特區政府意見，並指在今次會議中應可得出有關解決方案。

被問到美國公布對大陸及香港官員的制裁名單，會否影響這次討論時，他表示，並無考慮美國所做的任何行動，並指美國的行動是不講道理，只是政治姿態。他並稱，會上委員亦很關心香港及新冠肺炎疫情，並指贊成港府將選舉延後一年。