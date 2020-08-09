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陸官媒連發三文為雙城論壇按讚 拉抬柯P兩岸話語權？

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
圖為去年7月雙城論壇在上海舉行時，台北市長柯文哲（左）與時任上海市長應勇在開幕式上握手合照。聯合報系資料照片
圖為去年7月雙城論壇在上海舉行時，台北市長柯文哲（左）與時任上海市長應勇在開幕式上握手合照。聯合報系資料照片

台北上海雙城論壇已於7月22日落幕，大陸官媒中新網近兩天來連發三文，指從雙城論壇成功舉辦來看，後疫情時代，兩岸交流的空間更大；雙城論壇更是已經成為兩岸城市間政府交流和民間合作的典範，是眾多交流中一顆璀璨的明珠。

上海市公共關係研究院副院長李秘在中新網撰文指出，雙城論壇能夠持續舉辦下去的奧秘，且在今年能突破新冠疫情和民進黨阻撓的關鍵，是市民能夠看到交流的具體成果，感受到實實在在的好處，自然全力支持。

李秘稱，雙城論壇是今年新冠疫情暴發以來兩岸最重大的交流活動之一，能夠頂著巨大壓力破浪前行，無疑為後疫情時代兩岸交流之路點亮一盞明燈，給當前兩岸關係帶來一些重要啟示。

李秘指出，民進黨當局為了追求台獨，挖空心思阻撓兩岸經濟社會交流，千方百計想要切斷兩岸情感連結。面對這種形勢，台北市長柯文哲在雙城論壇上呼籲交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好。這說明，兩岸交流是大勢所趨，人心所向。無論是新冠疫情還是台獨勢力，都不能阻止兩岸交流。

李秘認為，在後疫情時代，兩岸如何共同維護台海和平，實現兩岸融合發展。所有這些問題都需要兩岸彼此交流，共同探索解決辦法。可以說，新冠疫情未平、台海形勢緊張，給兩岸交流帶來挑戰，但同時也給兩岸交流提供難得的歷史機遇，創造新的巨大空間。

上海市公共關係研究院副院長張偉棟也撰文表示，上海與台北兩市交流已成為兩岸城市間政府交流和民間合作的典範，是眾多交流中一顆璀璨的明珠。上海、台北兩市的人民在「一家親」的氛圍內，分享珍貴的親情和友情。

上海社科院台灣研究中心執行主任盛九元也指出，雙城論壇是現階段兩岸唯一具有官方色彩的城市交流合作機制，在兩岸關係發展中具有重要且不可替代的作用。

盛九元認為，在當前情況下，可以有意識地拓展新的合作領域，為兩市交流合作的深化增添新動能。

疫情 雙城論壇 上海

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