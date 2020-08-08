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香港立法會選舉延後舉行 陸國務院提請人大常委會審議

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務院港澳辦主任夏寶龍。圖／取自中新社
大陸國務院港澳辦主任夏寶龍。圖／取自中新社

大陸國務院今日提請全國人大常委會就香港立法會延後的相關安排做審議，大陸國務院港澳辦主任夏寶龍對該議案做說明，表示港府因新冠肺炎影響作出立法會延後的安排，是必要與洽當的，國務院已在7月底向港府表示，支持有關決定。

陸媒央視新聞報導，「國務院關於提請全國人民代表大會常務委員會就香港特別行政區第六屆立法會繼續運作作出決定的議案」今日已提請十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十一次會議審議。

報導指出，7月28日，香港特首林鄭月娥向北京呈送「關於香港特別行政區2020年立法會換屆選舉押後事宜的報告」，報告指出，因應近期香港新冠肺炎疫情嚴重影響選舉的緊急情況，行政長官會同行政會議決定將原定今年9月6日舉行的香港特別行政區第七屆立法會選舉推遲一年。

報告並指，同時請求中央人民政府提請全國人民代表大會常務委員會就第七屆立法會選舉推遲情況下立法機關空缺問題作出相關安排。

報導說，大陸國務院表示，香港特首會同行政會議依據「緊急情況規例條例」作出推遲第七屆立法會換屆選舉的決定，法律依據充分，符合當前香港疫情發展的實際情況，有利於保障公共安全和選舉的公平公正，符合公眾利益，是必要的、恰當的。

大陸國務院已於7月29日向林鄭月娥行政長官發出公函，表明北京對行政長官會同行政會議有關決定的支持。全國人民代表大會常務委員會對香港特別行政區第七屆立法會選舉推遲後出現的立法機關空缺問題依法及時作出相關決定，對於確保香港特別行政區政府施政和社會正常運轉、保持香港的繁榮穩定，是十分必要的。

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