香港立法會真空期何解？中國人大開會討論

香港原定9月6日舉行第七屆立法會選舉，但香港行政長官林鄭月娥7月31日以新冠疫情為由，引用《緊急情況規例條例》將選舉押後一年。中國全國人大周六在北京召開為期四日的會議，會議期間將討論是否延長即將於9月30日到期的本屆香港立法會任期。

香港行政長官林鄭月娥表示，延長本屆立法會的任期是務實做法。但這又引出另一個棘手問題-即是否延長四名已被禁止尋求連任的民主派議員任期一年。

香港選舉主任7月30日裁定，黃之鋒、岑敖暉等12人的選舉提名無效。其中公民黨的楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗及梁繼昌是現任立法院議員。選舉主任稱，上述人士因為建議外國政府制裁北京和香港，違反新出台的國安法。

中國人大常委譚耀宗周五在前往北京與會前也對香港媒體表示，相信人大常委會議將就香港立法會的真空期問題做出原則性決定。他表示，外界傾向支持讓本屆立法會議員過渡留任一年，但對部分議員能否留任有不同見解，這有待人大常委會開會再討論。

香港媒體《頭條日報》指出，建制派對如何處理真空期基本上圍繞著兩個問題：第一，法律上如何處理最為合憲；第二，被取消選舉資格的四名議員是否能進入未來一年的立法機關。

親北京的香港議員何君堯周三表示，「任何主張香港獨立，並實際參與暴動等非法行為者，我們不應讓他們再連任。」

中國人大常委會預計將在此次的會議中，對四名被取消參選資格的現任議員命運做出決定。

批評者認為，北京迅速出台的港版國安法正侵蝕亞洲金融中心香港的政治自由。美國周五該國宣布對香港特首林鄭月娥等11名香港及中國涉港官員實施制裁。

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