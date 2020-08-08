66%港人不滿港府抗疫表現 35%非泛民支持者反對DQ

針對香港有12名民主派參選人早前被取消參選資格（DQ），香港民研意見調查結果顯示有63%反對，31%支持；在非民主派支持者中，有35%反對選舉主任DQ決定。有學者認為，港府以大規模、不一致方式取消參選人資格人，即使非民主派支持者也感到不滿。

明報報導，香港民研3日至6日以電郵訪問市民是否支持選舉主任DQ12名參選人的決定，收集9114分樣本，有8832人回覆，63%表示反對，31%支持。調查畫分民主派支持者及非民主派支持者，後者有59%支持有關決定，35％反對。

報導稱，香港恆生大學社會科學系助理教授鄧鍵一認為，調查結果顯示，非民主派對大是大非的事件也有不同看法，認為港府須留意較保守的市民並不一定支持港府所有決定。他說35%非民主派支持者反對DQ，比例不小。過去DQ情「紅線」清晰，多為針對港獨支持者，這次選舉主任DQ參選人的原因多樣化，且以往能參選的議員，幾乎整個政黨都無法參選，不同以往，致非建制派中立場較保守的市民都不能認同。

報導說，香港民研也調查市民對疫情的看法，在7月30日至8月6日一周中，有60%至66%對港府應付疫情的表現表示不滿；就復工、重開公共設施、復聚及飲食業復業的意見，在7月27日至8月6日期間，僅6.8%至12.4%人士認為以上4個範疇可以恢復正常。

覆核選舉主任區選DQ準則 黃之鋒棄選舉呈請

此外，報導指出，前香港眾志祕書長黃之鋒去年報名參加區議會選舉，選舉主任認為他非真心摒棄港獨，也非真誠擁護基本法，裁定提名無效，成為唯一一名在區選被DQ的參選人。黃其後申請司法覆核，高院昨處理覆核許可的申請。黃一方質疑選舉主任準則朝令夕改，關注對方有否合法和適當地行使公權力。

報導稱，申請人為黃之鋒，答辯人依次為律政司長和海怡西區選舉主任。代表黃之鋒的大律師吳靄儀表示，此次不透過選舉呈請提出爭議，因申請人不關注該次選舉的當選人是否妥為當選，只關注選舉主任有否合法和適當地行使公權力。

報導說，申請方指出，「 區議會條例」 第34條雖與「 立法會條例」 第40條內容相似，但人大常委已就「 基本法」 第104條釋法，爭議釋法只影響「 立法會條例」 ，選舉主任不當地將釋法附加在「 區議會條例」 中。