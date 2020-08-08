回應美國制裁 香港中聯辦主任嘲諷：白費勁
面對美國制裁，中共中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（香港中聯辦）主任駱惠寧8日回應稱，「被美國列入制裁名單，恰說明我為國家、為香港做了我應該做的事情。」駱惠寧還說，「我在國外沒有一分錢資產，搞『制裁』不是白費勁嗎？當然，我也可以向特朗普先生寄去100美元，以供其凍結之用。」
美國財政部以削弱香港自治與民主進程為由，於7日宣布制裁香港特區行政長官林鄭月娥、律政司長鄭若驊、保安局長李家超、警務處長鄧炳強、港澳辦主任夏寶龍及副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧等共計11名中港官員。這11人在美國的財產將被扣押，金融資產也會被凍結。
根據香港中聯辦官網訊息，除了駱惠寧嘲諷美國「白費勁」，中聯辦8日也以發言人名義發表談話，對美國這項制裁行動，表示堅決反對和強烈譴責。
中聯辦發言人稱，「我們絕不會畏懼任何蠻橫霸道，如果美國認為所謂制裁就能讓中國人妥協退讓，那他們是弄錯了時代、打錯了算盤、枉費了心機。」
這份新聞稿並重申，中國制定頒布實施香港國安法，是為填補香港維護國家安全的制度漏洞，維護香港社會秩序，使香港市民生活重回正軌。香港事務是中國內政，其他國家無權干涉。
中聯辦稱，「今天的中國早已不是一百多年前的中國，恐嚇和威脅嚇不倒中國人民」；「無論你們如何粗暴干涉、極限施壓，都不可能阻擋當代中國繁榮發展的歷史大勢，都不可能動搖『一國兩制』事業不斷向前的堅定步伐」。
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