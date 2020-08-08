華為證實 台積電9月15日後不再代工華為5G晶片

華為消費者業務CEO余承東7日在一場論壇上證實：台積電即將「斷供」華為5G晶片。據大陸《財新網》報導，余承東說，「我們今年秋天將會上市Mate40手機，搭載『麒麟9000』芯片，這可能是華為麒麟高端芯片的『絕版』。」

余承東表示，「麒麟9000」擁有更強大的5G能力、AI處理能力、更強大的NPU和GPU。但美國制裁後，台積電只接受9月15日之前的訂單。華為對美國升級制裁表示遺憾，也很遺憾當初沒有投入半導體製造，這是華為非常大的損失。

「麒麟9000」是5奈米製程晶片，一直由台積電代工生產。早前曾傳出，台積電正爭取「雙活門」解套美國制裁，一方面透過美國半導體協會（SIA）爭取將非5G基地台晶片以外的手機、AI人工智慧等晶片列入標準品；若美國政府持續擋關，也可藉由聯發科及高通銷售， 進行接軌。

不過，余承東7日下午在中國信息化百人會2020年峰會上說，「我們在芯片裡的探索，過去十幾年，從嚴重落後，到比較落後，到有點落後，到終於趕上來，到領先，到現在被封。我們投入了極大的研發資源，也經歷了艱難的過程。」

余承東稱，很遺憾在半導體製造方面，在重資產投入型的領域、重資金密集型的產業，華為沒有參與。「我們只是做了芯片的設計，沒搞芯片的製造，所以從今年9月15號之後，我們的旗艦芯片就無法生產了。我們AI計算能力的芯片都無法製造了，這是我們非常大的損失。」

他表示，要解決這些問題，實現基礎技術能力的創新和突破，在操作系統、芯片、數據庫、雲端服務、IoT的標準生態方面，華為都要構築自己的能力。

余承東並呼籲現場的大陸產業鏈人士，要在半導體製造方面共同努力，突破材料、生產製造、設計、封裝封測等能力，在智能半導體從第二代半導體進入到第三代半導體的時代實現「超車」。

財新網指出，Mate系列手機是華為定位高端、商務市場的旗艦機型。一旦沒有麒麟高端晶片，勢必對Mate系列後續發展造成影響。

余承東表示，如果沒有被美國制裁，華為2019年的市場份額應該就會領先三星，但去年5月被美國制裁後，華為手機發貨量少了6,000萬部。

2019年，華為手機出貨量為2.4億部，市占率低於三星。今年美國第二輪制裁華為的晶片後，預估華為今年手機發貨量將低於去年。

今年上半年，華為消費者業務營收達人民幣2,558億元，手機全球發貨量超過1.05億部。余承東稱，華為上半年營收實現了增長，主要是因高端手機占比升高，以及電腦、穿戴、手表、手環、耳機、平板也都實現了高速增長。