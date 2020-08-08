港建「火眼實驗室」 議員視察遭趕

香港市區一夜間突現「火眼實驗室」，區議員前往視察被警察票控，林鄭月娥指是中央支持檢測，不要肆意抵毀抹黑，製造矛盾。

港府在港島區上環中山紀念公園體育館，設置大型實驗室，即北京中央提供的支援中，透過三間中國國家級檢測服務提供機構，擴大香港檢測能力，包括華大基因轄下在港組成的公司，即金域及凱普。實驗室星期四晚在中山紀念公園體育館設立，名為「火眼實驗室」。

體育館外昨天有多部警車停泊，大閘上鎖，正門外由軍裝警察把守。館旁的中山紀念公園未有封閉，不少市民在公園做運動，有街坊認為實驗室不應設置在人煙稠密的市區，擔心運送病毒樣本過程會增加傳播風險。

當地中西區區議會多名議員，上午聞訊到中山紀念公園體育館外視察，中西區區議會主席鄭麗瓊說，星期四晚起收到多名居民查詢，指看到有大批物資運送入鄰近民居的中山紀念公園體育館，因此與多名議員早上到場召開特別會議。

香港警察以違反禁止群眾聚集規例為由，多次向在場區議員發出警告，要求盡快離開，其後向他們發出告票，在場區議員撕毀告票後離開。

林鄭月娥回應說，現時就普及檢測有太多謠傳和抹黑，重申檢測樣本不會知道是來自甚麼人，只有數字作為代表，有關樣本不會送到另一地方。

她稱抗疫需要市民諒解、支持、配合，否則事倍功半，香港是多元社會，但今次人命攸關，指不要每次都以陰謀論，肆意抵毀抹黑，製造矛盾，更加不應破壞中央與特區關係，尤其今次是香港請求中央。