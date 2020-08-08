北京瞭望／「戰狼」式外交 悄悄喊停

疫情後的大陸「全國兩會」，令人印象最深刻的是大陸外長王毅「一人戰全球」的磅礴氣勢，幾乎是對全世界都以「炮轟」姿態面對。但最近，王毅不但陸續給西方國家英、法、德外長打電話，用最和緩及理性的口氣，說明北京受到的「不公平」對待，面對橫衝直撞的美國，他強調北京要冷靜理智的因應。

這個改變其來有自。在疫情仍在歐美肆虐的當下，中國大陸外交面臨一九八九年「六四」後最艱難的局面。北京企圖用各種努力打破美國的封鎖，在華為、高科技進口、香港、南海問題、新疆等問題上。

中共中宣部官員私下透露，發現了嗎？「戰狼」式外交正在悄悄改變。「走了眉頭緊蹙的耿爽，換上一個用詞委婉，語氣堅定的汪文斌，汪的心平氣和、和顏悅色地說理，總比輕狂、擅用網路語言的趙立堅要容易讓人接受得多。」「連華春瑩以往的『怒懟』都收斂了許多。」

中宣部官員透露，「戰狼」式做法，從來不是北京要求的口徑和作風，中國大陸不缺「戰狼」。不管是「推特」外交、「臉書」外交，重點應是改善中國大陸的外交環境，擴大北京的影響力，而不是相反。疫情過後，大陸社會最早恢復，各國還在水深火熱，尤其應該是如此。主動用「推特」，更多的應是說明政策，不是攻擊，更不是「口水戰」。如果，只是需要討好「小粉紅」，在內部扛起民族主義的大旗，微博、微信就足夠了。

北京已停止了「戰狼」風格，暫停過度挑釁的外交路線，即使面對美國、澳洲等國多管齊下對付大陸，北京也不願採取「對等」的方式報復。人民大學教授時殷弘坦言，大陸極力避免對美國採取對等手段，「畢竟相較於美國有許多制裁方案可用，大陸沒有同樣的工具可採取報復」。

北京深知，在複雜的國際形勢下，外交路線需要適當調整，以便在外減小憤怨和爭取更多同情。與此同時，須就疫源問題堅守根本，築牢底線。