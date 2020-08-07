美中記者簽證戰 戰火殃及駐港記者

美中對抗持續升級的同時，兩國記者陷入尷尬艱難的處境。美國在5月初將中國駐美記者簽證停留期限制在90天，每三個月便需要申請延期。本周四（8月6日）是中國駐美記者的簽證到期日。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，有關中方記者均已向美國提交簽證延期申請，但截至周四尚無人獲得明確回復。本周五，汪文斌再次批評美國「不斷升級對中國媒體的打壓行動」，給中國媒體「正常工作報道造成極大干擾和不變」。他呼籲美國「立即糾正錯誤，停止對中國媒體和記者的政治歧視和無理打壓」，並威脅說，「如果美方一意孤行，錯上加錯，中方只能被迫做出必要和正當反應，堅定維護自身的正當權益」。汪文斌還強調：「中國堅持對外開放的基本國策沒有變，也不會變，中方始終歡迎包括美國媒體在內的世界各國媒體依法依規在中國從事采訪報道工作，一直並將繼續為此提供便利和協助。」

數日前，中國官媒《環球時報》總編胡錫進在微博上指出，數十名中國記者按照美國要求提交延簽申請，但沒有收到辦理簽證延期手續的通知，他質疑：「美方是要把中國駐美記者全都趕走嗎？「胡錫進還表示，「中方肯定不會坐視不理，必定會有正當的回應」。

過去幾個月來，齟齬不斷的美中兩國在新聞領域展開互相報復的行動。特朗普政府三月將5家中國官媒的駐美人員從160人縮減至100人。中國隨後便驅逐《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》的3名駐華記者作為反擊，其中兩人是美國籍，一人為澳大利亞籍。

政治角力 媒體遭殃

今年2月，美國宣布將新華社、中國環球電視網等五家中國官媒列入「外國使團」，6月又將中央電視台、《人民日報》、《環球時報》和中國新聞社也列入此範疇。而北京7月1日則下令，要求美聯社等四家美國新聞機構在7日內提交有關其駐華人員和財務運營的細節信息。

根據美國國土安全局5月8日起實施的新規定，中國駐美記者每次簽證的期限為90天，到期後可申請延長，每次延期限90天。美方表示，此舉是為了抗衡中國「對獨立新聞的打壓」。

《紐約時報》報道，近幾年來，中國給外籍記者的簽證期限縮短至一到六個月，目的是迫使新聞機構對報道進行自我審查。過去中國發放給外媒的一般是為期一年可多次往返的簽證。

報道指出，在美國進行獨立新聞報道的中國記者對於美中糾紛對其工作可能造成的影響感到擔憂。美國在華記者同樣也表達了憂慮。因為根據美國的新規定，在美國為非中國的外籍媒體工作的中國公民也受到影響。此外，由於美國取消了對香港護照的特殊待遇，香港駐美記者也在受限制的行列。

美中你來我往的角力很可能將波及外媒駐港記者。胡錫進日前就在微博上威脅稱：「美國在香港還有幾百個記者，中美媒體戰進一步升級，誰最難受，是明擺著的。」而中國外交部發言人汪文斌本周二也在記者會上表示，「香港特別行政區是中國的一部分。中方針對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫做出必要和正當的反應，屬於中央政府外交事權。」

打壓媒體成 「國際糾紛中的武器」

香港國際記者協會（FCC）注意到，近期有多名外國記者在香港遭遇簽證發放延遲的情況，同時對中國政府揚言外國記者可能因美國的舉措遭遇報復性措施深感憂慮。該協會周四發表聲明，抨擊美中將記者簽證作為「國際糾紛中的武器」。聲明中寫道：「香港國際記者協會呼籲特朗普政府取消對在美運營的中國媒體的限制，同時敦促香港和中國政府不要針對駐港的美國媒體和記者采取報復行動。」

FCC指出，多家媒體機構都報道了其駐港記者工作簽證的發放和延簽出現延遲的情況，受到波及的包括不同國籍的記者。該協會指出，在素來保護媒體自由的香港，「這樣的延遲極不尋常」。

香港《南華早報》也指出，該報雇有許多持外國護照的員工，近期在申請工作許可或延長簽證時也出現延誤。

此前在中國的記者簽證未獲得延長的《紐約時報》駐華記者儲百亮（Chris Buckley），其工作簽證申請也在香港遭到拒絕。據《紐約時報》報道，今年5月，因簽證未獲延期，褚百亮不得不離開中國大陸，而香港政府也在7月初拒絕延長其工作許可，並且未給出明確理由。美國保護記者委員會（CPJ）亞洲部專員巴特勒（Steven Butler）批評說，阻攔《紐約時報》記者在香港工作，「違反了賦予香港人民新聞自由的基本承諾」。

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