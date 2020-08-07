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美駐港領事：勾結「香港反對派的指控」荒謬可笑

德國之聲 / 德國之聲

美國駐香港總領事館周五（8月7日）發表聲明稱，有關美國總領館「勾結」香港有關人士的說法「荒謬可笑」。聲明稱：「美國駐港澳領事館的外交官同香港建制派、反對派以及香港社會各階層人士都會進行會晤。這類會晤既不秘密，也不神秘。我方外交官的任務就是了解所在國度，並幫助所在國度的人士了解美國。將有關會晤稱為'勾結' 的說法是可笑的。而這種指控本身恰恰說明，國安法的目的並不是營造安全，而是要迫使民主派人士噤聲，並威脅那些要親自踐行言論自由權力的人士。」

近日，《北京日報》等中國官媒報道稱，「早前被取消香港立法會參選資格的公民黨核心成員梁家傑、楊岳橋等，被拍到與美國駐港澳總領事史墨客秘會，隨即引發香港各界強烈憤慨。昨日，有市民團體報案稱，梁家傑等人勾結外力，違反了香港國安法，要求警方徹查。全國政協副主席、香港前特首梁振英也直斥密會是'重大政治醜聞'，須向全社會解釋他們談話的內容。」

國安法

6月30日，北京頒布香港國安法，規定了「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動和勾結外國或境外勢力」4類罪名，最高刑罰是終身監禁。 此法的頒布在國際社會引起強烈反響，美國、英國及歐盟均批評北京此舉違背了向香港實行「一國兩制」的承諾。

分析家們普遍認為，北京出台的港版國安法是對一年來香港民主運動的直接回應。過去一年當中，「送中條例」引發的抗議浪潮席卷香港，示威者後來還提出了追查警方暴力及直選特首等要求。北京及忠於北京的香港政府拒絕了示威者的訴求，並稱這是「境外勢力試圖顛覆中國政府的陰謀」。去年反送中抗議浪潮期間，美國駐港領事會晤黃之峰等民主派人士一事就曾被中方作為「外國勢力制造事端」的證據。

一段時間以來，中美關系急劇惡化，香港問題也是雙方爭執的焦點之一。7月14日，美國總統特朗普簽署《香港自治法》，取消美國給予香港貿易上的特殊地位。

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