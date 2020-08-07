楊潔篪在新華社撰文向美喊話 改弦易轍推動中美關係

新華社今日發布中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的署名文章。該文回顧41年來的中美關係，敦促美國「糾正錯誤、改弦易轍」，與陸方相向而行，在相互尊重基礎上管控分歧，在互利互惠基礎上拓展合作，推動中美關係回到健康穩定發展的軌道。

美國國務卿龐培歐在加州發表對中政策，被外界形容開啟了中美新冷戰的新鐵幕。新華社今日發布楊潔篪署名文章，這篇文章長約6000多字，從中共建政以及中共與美國建交談起，再談中美建交41年的成效，之後談及現今的中美關係。

楊潔篪表示，中共的領導地位是歷史和人民的選擇，得到14億中國人民的衷心擁護和支持。大陸沒有興趣干涉美國的內政，美方也應尊重大陸對自身發展道路的選擇。

楊潔篪並向美國喊話，強調四項包含，要尊重彼此核心利益和重大關切；要避免戰略誤判，管控分歧；要拓展各領域互利合作；要維護中美關係的民意基礎。

第一，要尊重彼此核心利益和重大關切。台灣、涉港、涉藏、涉疆問題涉及中國主權和領土完整，事關中方核心利益。陸方嚴正要求美方慎重妥善處理有關問題，立即停止幹涉中國內政。對美方損害我國核心重大利益的言行，我們已經並將繼續採取堅定、必要的反制措施。陸方捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

第二，要避免戰略誤判，管控分歧。對中美兩國而言，合作共贏是唯一正確選擇。美方必須摒棄冷戰思維和零和博弈的錯誤行徑。中美雙方要開展各領域對話溝通，中方同美方對話溝通的大門始終敞開。雙方應以溝通促進合作，以對話妥處分歧。

第三，要拓展各領域互利合作。希望美方與陸方加強配合，為落實中美第一階段經貿協議創造有利條件。美方應停止打壓中國企業的霸淩行為，為中國企業經營投資提供公平、開放、非歧視性的環境。雙方要拓展能源、執法、禁毒、地方、人文等領域交流合作。

中美兩軍應加強接觸交往，用好互信機制，使兩軍關係成為兩國關係的穩定因素。雙方還應就朝鮮半島、阿富汗、中東、網絡安全、氣候變化、公共衛生等國際地區問題繼續開展協調合作，讓兩國人民和世界各國人民從中美及其他國家的合作中得到更多利益。

最後，要維護中美關係的民意基礎。中美人民友誼蘊含了幾十年來兩國人民的無數心血，值得我們倍加呵護。美國一些反華勢力濫用「國家安全」概念，蓄意阻撓中美正常交往，刻意誤導美國民眾，企圖給兩國關係造成不可逆的破壞。