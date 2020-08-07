維園悼六四24人被控  黃之鋒斥為扣護照

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香港維園六四燭光晚會今年首度被禁，當晚仍有多名支聯會常委及大批港人自發進入維園集會。繼多名民主派人士被控「煽惑他人參與未經批准集結」罪，警方周四（6日）再票控24人干犯「明知而參與未經批准集結」，案件暫定9月15日在西九龍裁判法院提堂，警方表示不排除更多人被捕。

這次被票控人士包括11名支聯會常委李卓人丶何俊仁丶鄒幸彤丶蔡耀昌丶張文光丶麥海華丶尹兆堅丶趙恩來丶梁耀忠丶梁錦威和梁國華；以及13名民主派人士胡志偉丶朱凱迪丶梁國雄丶何秀蘭丶郭永健丶陳皓桓丶黃之鋒丶羅冠聰丶岑敖暉丶何桂藍丶袁嘉蔚丶梁凱晴和張昆陽。

其中支聯會主席李卓人罪名「一開三」，除了「煽惑他人參與未經批准集結」和「明知而參與未經批准集結」，還被控多一項「舉辦一個未經批准集結」罪。連同之前因去年8月18日維園流水式集會丶10月1日港島游行，以及10月20日九龍游行後而被警方控告，李卓人合共身負九項控罪。

事實上，24人中不少本身已有其他控罪在身。《明報》引述朱凱廸表示，估計警方有意擴大檢控範圍，警方可能欲以此為由扣押一眾被告的護照。

因煽惑他人包圍警總案被禁止出境的黃之鋒，也在臉書發文指「政權總是無所不用其極的，讓我們為著應付官司疲於奔命」，他稱司法程序漫長，憂慮即使包圍警總案完結，律政司仍藉此宗案件限制他出境，阻止他們向世界講出真相。

被控者多人參選立法會選舉被DQ

另一點值得留意的是，是次被控的民主派人士之中，包括多名參選立法會選舉被DQ者。其中高票勝出民主派初選的前記者何桂藍在臉書稱，港府一方面取消選舉丶操控「臨立會」議題，轉移抗疫不力的視線，另一方面卻針對抗爭陣營清算，認為必定會陸續有來。

今年6月1日，香港警方以疫情和「限聚令」為由發出反對通知書，首次禁止支聯會在維園舉辦六四集會。6月4日當天，維園有鐵欄圍封，支聯會成員及大批香港市民不理會警方的禁制，依然進入場內舉起燭光。

事前有消息指，警方理解六四晚會對部分市民有標志性歷史意義，「會以容讓和溫和手法處理」悼念活動，如能確保安全丶和平，警員不會進入維園驅散。當晚在維園現場，警方多次播放「禁止多於8人聚集」的限聚令訊息，但未有作進一步行動，氣氛大致和平。

李澄欣/楊威廉（綜合報導）

本文章由德國之聲授權提供】

黃之鋒

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