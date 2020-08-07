與港民主派人士會面被指勾結 美駐港澳總領館：荒謬
香港公民黨主席梁家傑4日與美國駐港澳總領事館總領事史墨客會面，有香港團體向警方報案，指公民黨涉嫌違反港版國安法。美國駐港澳總領事館則發布聲明，指會面被控為「勾結」感到荒謬，反證明港版國安法與安全無關，是要讓民主派人士禁聲。
據港媒綜合報導，香港前特首梁振英對此事表示，香港政黨的負責人與美國駐港總領事見面是重大醜聞，需向社會解釋談了什麼。
美國駐港澳總領事館的聲明表示，總領事館職員與香港社會不同界別人士會面，並非秘密或神秘的會議，對會面被指控為「勾結」感到荒謬，反而證明港版國安法與安全無關，而是要讓民主派人士噤聲，威脅言論自由。
聲明表示，北京在香港實施港版國安法，形成一種恐懼的氣氛及自我審查，在言論自由上，產生寒蟬效應。深切關注港版國安法會影響北京在「中英聯合聲明」中，對香港一直享有的言論及表達自由等所作的承諾，呼籲北京尊重對國際社會所作的承諾。
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