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中美防長熱線 魏鳳和促加強海上風險管控

世界日報 / 中國新聞組／北京7日電

中美關係日趨緊張之際，中國國務委員兼國防部長魏鳳和6日和美國國防部長艾思博通了電話。電話中，魏鳳和促美方加強海上風險管控，避免採取可能使局勢升溫的危險舉動。艾思博也表示，中美兩軍要保持對話磋商，管控危機，防止誤判，降低風險。

新華社報導，魏鳳和6日應約和艾思博通電話。雙方就中美兩國兩軍關係、下階段兩軍交往等問題交換了意見。據了解，兩人的電話交談約持續一個半小時。

報導說，魏鳳和就南海、台灣、美方對中方「污名化」等問題表達中方原則立場，要求美方要停止錯誤言行，加強海上風險管控，避免採取可能使局勢升溫的危險舉動，維護地區和平穩定。

艾思博則表示，在中美兩國關係緊張時，兩軍要保持對話磋商，管控危機，防止誤判，降低風險。

美國之音報導，美國國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）表示，艾思博在電話中，呼籲提高在新冠病毒疾病問題上的透明度，並傳達了中國遵守符合國際承諾的國際法、規則和規範的重要性，最後還確認了美國和中國之間建立建設性、穩定和以結果為導向的防務關係的原則和重要性。

霍夫曼說，艾思博仍然希望今年年底會晤魏鳳和。他上個月也表達了在今年年內訪問中國的意願。如若成行，這將是他第一次以國防部長的身分訪問中國。艾思博4日曾在一項視訊會議上說，華盛頓不希望與北京爆發武裝衝突，但將在所有領域更積極地與中國展開競爭。

另外，針對美偵察機近期夜探廣東近海，中國外交部發言人華春瑩6日發推特稱，「顯然，這些（行為）與所謂的自由航行無關，而是純粹的軍事挑釁、軍事施壓和軍事脅迫。」

據「南海戰略態勢感知計畫」平台消息，8月5日晚21時許，美國空軍一架E-8C「聯合星」空地監視飛機再次現身南海朝廣東飛行，一度至距離廣東沿岸領海基線59.27海里（約109.77公里）的位置。

國防部 廣東

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